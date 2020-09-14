"Температура прыгнет вниз": украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине прогнозируют похолодание / УНИАН

Во вторник, 15 сентября, мощный антициклон будет определять погоду от Атлантики до Украины.

Как рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко, осадков не прогнозируется.

"Солнца во вторник будет в избытке. В Украине 15-го сентября везде - сухо тепло и солнечно", - сообщила она.

По ее прогнозу, температура воздуха в течение дня достигнет +24 +29 градусов, на Сумщине и в северных районах Черниговщины +21 +24 градуса. В Киеве завтра - без изменений, сухо, ясно, +25 градусов.

Синоптик уточнила, что к концу недели погода существенно изменится.

"В среду-четверг ожидается пик тепла, +25 +31 градус, а уже 18, 19 и 20 сентября, то есть, в конце недели, температура воздуха скажет юхуууу!!! и прыгнет вниз до +12 +18 градусов, лишь на юге будет на несколько градусов теплее", - предупредила она.

Кроме того, с четверга в Украине также прогнозируются осадки: "Атмосферный фронт привлечет в четверг в Украине дожди, сначала на западные области, затем пройдет по Северу и немного по Центру. А вот восточные области и южную часть почти не тронет".

Как уточнили в Укргидрометцентре, 15 сентября, синоптическая ситуация не изменится: погоду в Украине по-прежнему будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса.

Температура ночью +11 +16 градусов, днем +22 +27 градусов, в южной части и на Закарпатье до +29 градусов. В Киеве во вторник без осадков, температура ночью +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов.

Прогноз погоды на 15 сентября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц.

Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.