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То дождь, то снег: Укргидрометцентр расписал погоду по дням до 1 января

21 декабря 2020, 17:23
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Какая будет зима 2020-21 в Украине вплоть до 1 января 2021, подробно рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Какой будет зима 2020-2021 в Украине - прогноз на Новый год 2021
Какой будет зима 2020-2021 в Украине - прогноз на Новый год 2021 / УНИАН

Зима 2020 в Украине будет вполне традиционной: снег будет чередоваться с дождем, а крепких морозов не прогнозируется.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, в ближайшие дни холоднее всего будет на востоке – до 12 градусов мороза ночью и до 6 градусов мороза днем. На остальной территории – днем около нуля, а по ночам – до -5 градусов.

Потепление в Украину придет с 23 декабря. Плюсовая температура ожидается даже по ночам – до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, на юге – и вовсе до 10 градусов тепла. С собою теплая воздушная масса принесет осадки: дождь и снег будут идти до 26 декабря:

  • 23 декабря осадки ожидаются в западных областях;
  • 24 декабря – в центре и на севере;
  • 25 декабря – на востоке.

В этот период ожидается гололед с гололедицей. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Новый виток похолодания в Украине начнется с 26 декабря – и продлится до 31 декабря: днем будет около нуля, по ночам – 0-5 градусов мороза.

"В новогоднюю ночь будут небольшие осадки: дождь, мокрый снег. На Новый год 2021 отрицательных температур не ожидаем. Типичная погода предыдущих лет", – резюмировал Билык.

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Какой будет зима 2020-2021 в Украине

  • Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода на Новый год 2021 и Рождество.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине. По прогнозу синоптика, зима в Украине будет носить "европейский характер".

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