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Тотальное похолодание: какая погода ждет Украину на этой неделе

4 января 2021, 10:52
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В Украинском гидрометцентре предупредили, что температура с каждым днем будет снижаться всё больше.

Синоптик - Погода в Украине дарит новый минус каждый день
Синоптик - Погода в Украине дарит новый минус каждый день / 1zoom.ru

Погода в Украине 4 января будет туманной и дождливой в большинстве регионов. Местами вероятен мокрый снег.

"4 января в западных, северных и центральных областях, 5 января на западе и юге страны, 6 января в большинстве областей небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В ближайшие сутки в Украине туманы", – сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ожидается такая температура:

  • в западной части страны и большинства южных областей: ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла,
  • в Одесской области – до 11 градусов тепла,
  • на остальной территории – от 3 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем.

Погода в Киеве и Киевской области 4 января будет временами с дождем и мокрым снегом. Температура днем 1-3 градуса тепла, в регионе – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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6 января временами ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.

Погода в Киеве и области 7-8 января прогнозируется с дождем и мокрым снегом. Только ночью 7 января без осадков. Температура от 2 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем.

Погода в Украине: новости

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