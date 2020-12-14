Туман и гололед: чем еще "порадует" украинцев погода 15 декабря​

На этой неделе в Украине ожидается достаточно теплая зимняя погода без резких температурных скачков.
Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится. Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра в стране ожидается снег, дожди с мокрым снегом, а также гололед и туман.
Погода 15 декабря, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях будет дождливая. Стоит ожидать мокрый снег и гололед.
В большинстве областей, кроме юга, на дорогах местами гололедица, ближайшей ночью в западных областях туман.
В Киеве в этот день температура воздуха будет от -1 до +1, ночью столбики термометров покажут от -1 до +1.
Послезавтра, 16 декабря, на востоке страны снег, а 17 декабря на территории Украины преимущественно без осадков.
Температура ночью от -4 до +2, днем около 0. На крайнем юге и западе Украины от +1 до +6.
В пятницу, 18 декабря, в Украине осадков не ожидается. На западе днем будет от +1 до +6 градусов тепла, а ночью похолодает до -3...0. На севере, востоке и в центральной части днем ожидается от -2 до +1 градуса тепла, ночью – -2...0. На юге днем синоптики прогнозируют 2-5 градусов тепла, а ночью – от 0 до 2 с отметкой "плюс".
В Киеве 18 декабря температура воздуха будет от 0 до +2, ночью столбики термометров покажут от 0 до -2.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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