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Ударят морозы: появился обновленный прогноз погоды в Украине

6 января 2021, 22:14

На Украину надвигается похолодание.

В Украину идет мороз / УНИАН

Погода в Украине после Рождества испортится. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в страну придут морозы.

Хоть и лютых морозов синоптики пока не обещают, но морозно будет до конца этой недели и в начале следующей.

Погода в пятницу, 8 января, поменяется. Осадки вероятны на востоке и юге. Температура воздуха +2 до +5 градусов, ночью 0... +3. На остальных территориях в течение суток от -1 до +2. Также обещают штормовой ветер.

В субботу, 9 января, температура снизится на 1-2 градуса по всей стране. На востоке будут дожди с мокрым снегом, а на юге - дожди. Снова будет штормовой сильный ветер.

В Киеве без осадков, днем -1... +1, ночью от -2 до -4 мороза.

Погода в воскресенье, 10 января, принесет дневной "минус" уже почти по всей стране: в течение дня от 0 до -5 градусов, лишь на юге днем +1 +4, ночью +1... -2 градуса. Осадки маловероятны, а ветер стихнет.

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В Киеве 10 января днем 0... -2, ночью -2... -4 мороза.

В понедельник, 11 января, температура будет практически без изменения, разве на севере и западе станет на 1-2 градуса свежее. Осадки в виде дождя с мокрым снегом возможны на Закарпатье и в южных областях, сильного ветра не ожидается.

В Киеве температура в течение суток -2... -4, без осадков.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

синоптики прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине
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