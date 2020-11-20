"Уход минусов": Киеву сулят резкий погодный поворот

В Киеве на выходных ожидается небольшой мороз и снег, а в понедельник – резкое потепление и дождь / УНИАН

Погода в Киеве на выходные – субботу и воскресенье, 21-22 ноября, ночью спрогнозирована немного морозная, минимальная температура ожидается -2 градуса. Днем в столице на выходных ожидается до +2 градусов.

В субботу прогнозируется мокрый снег, а в воскресенье не ожидаются осадки, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что в понедельник, 23 ноября, погода кардинально изменится – ночью не будет мороза, дневная температура подскочит, и пойдет дождь.

Погода в Киеве на 3 дня – прогноз от Гидрометцентра

Какая погода в столице прогнозируется 21 ноября:

Ночью 0…-2, мокрый снег;

Днем 0…+2, без осадков.

В Киеве на выходных ожидается небольшой мороз и снег, а в понедельник – резкое потепление и дождь / meteo.gov.ua

Какая погода в столице прогнозируется 22 ноября:

Ночью 0…-2, без осадков;

Днем 0…+2, без осадков.

В Киеве на выходных ожидается небольшой мороз и снег, а в понедельник – резкое потепление и дождь / meteo.gov.ua

Какая погода в столице прогнозируется 23 ноября:

Ночью 0…+2, мокрый снег с дождем;

Днем +4…+6, дождь.

В Киеве на выходных ожидается небольшой мороз и снег, а в понедельник – резкое потепление и дождь / meteo.gov.ua