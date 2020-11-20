"Уход минусов": Киеву сулят резкий погодный поворот

Погода в Киеве на завтра и послезавтра спрогнозирована прохладная, а потом температура резко возрастет, предупредили синоптики.
Погода в Киеве на выходные – субботу и воскресенье, 21-22 ноября, ночью спрогнозирована немного морозная, минимальная температура ожидается -2 градуса. Днем в столице на выходных ожидается до +2 градусов.
В субботу прогнозируется мокрый снег, а в воскресенье не ожидаются осадки, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики предупредили, что в понедельник, 23 ноября, погода кардинально изменится – ночью не будет мороза, дневная температура подскочит, и пойдет дождь.
Погода в Киеве на 3 дня – прогноз от Гидрометцентра
Какая погода в столице прогнозируется 21 ноября:
- Ночью 0…-2, мокрый снег;
- Днем 0…+2, без осадков.
Какая погода в столице прогнозируется 22 ноября:
- Ночью 0…-2, без осадков;
- Днем 0…+2, без осадков.
Какая погода в столице прогнозируется 23 ноября:
- Ночью 0…+2, мокрый снег с дождем;
- Днем +4…+6, дождь.
- Ранее синоптик Наталия Диденко составила прогноз погоды для Киева на 20 ноября.
- Эксперт сообщила, что в столице днем максимальная температура может составить +2 градуса, возможен снег и дождь.
Автор: Екатерина Присяжнюк