Украинцам пообещали 30-градусные морозы: когда вернется суровая зима

Циклон обусловит дожди и снег в большинстве областей Украины.
В Украине начавшаяся неделя будет влажной, прогнозируется похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как написала она в Facebook, в течение дня во вторник, 26-го января, ожидается 0 + 3 градуса, в западных областях от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Она предупредила, что ближайшей ночью циклон обусловит дожди и снег в большинстве областей Украины.
Днем во вторник осадки прогнозируются в северной части Украины. Дождь с мокрым снегом ожидается вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепр в Харьковской области.
В Киеве ближайшей ночью дожди с мокрым снегом. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до +3 градусов.
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"В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", - добавила она.
В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала Украина 24 подчеркнула, что до конца зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20-30 градусов, которые наблюдались в середине января.
"На фоне теплой погоды, преимущественно ноль и небольшой минус, мы будем иметь отдельные периоды с холодной или очень холодной погодой, которую мы наблюдали недавно. Морозы будут ощутимы - минус 20, минус 30 градусов. Но эти периоды будут довольно редкими", - сказала она.
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Голеня подчеркнула, что в феврале и в марте на 2-5 дней температурный фон будет понижаться до суровой зимы.
Прогноз погоды в Украине:
- По сообщениям синоптиков, на Украину надвигается шторм и зимние ливни. На смену морозу придет потепление, но осадки вернутся в виде ледяного дождя и штормового ветра.
- Кроме того, появилось предупреждение о появлении мощных снегопадов и морозов.
- В то же время синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале.