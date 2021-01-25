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Украинцам пообещали 30-градусные морозы: когда вернется суровая зима

25 января 2021, 15:30
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Циклон обусловит дожди и снег в большинстве областей Украины.

температура, градусник
В Украине прогнозируют серьезное снижение температуры / meteovesti.ru

В Украине начавшаяся неделя будет влажной, прогнозируется похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, в течение дня во вторник, 26-го января, ожидается 0 + 3 градуса, в западных областях от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Она предупредила, что ближайшей ночью циклон обусловит дожди и снег в большинстве областей Украины.

Днем во вторник осадки прогнозируются в северной части Украины. Дождь с мокрым снегом ожидается вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепр в Харьковской области.

В Киеве ближайшей ночью дожди с мокрым снегом. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до +3 градусов.

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"В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", - добавила она.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала Украина 24 подчеркнула, что до конца зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20-30 градусов, которые наблюдались в середине января.

"На фоне теплой погоды, преимущественно ноль и небольшой минус, мы будем иметь отдельные периоды с холодной или очень холодной погодой, которую мы наблюдали недавно. Морозы будут ощутимы - минус 20, минус 30 градусов. Но эти периоды будут довольно редкими", - сказала она.

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Голеня подчеркнула, что в феврале и в марте на 2-5 дней температурный фон будет понижаться до суровой зимы.

Прогноз погоды на 26 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине:

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