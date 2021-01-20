Украинцам пообещали резкое потепление: какие области накроет оттепель

Холодная погода еще будет наблюдаться на Востоке Украины, предупредила Наталья Диденко.
В четверг. 21 января, в большинстве областей Украины температура воздуха днем поднимется до нуля и выше, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как подчеркнула она в Facebook. холодная погода еще будет наблюдаться на Востоке Украины и в областях, прилегающих к ним.
"Ночью на Востоке, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожье вероятно -15 -24 градуса, а днем -4-10 градусов. Но на Западе ожидается до +2 +7 градусов", - пишет синоптик.
На остальной территории Украины она прогнозирует постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем. В то же время серьезных осадков не ожидается.
В Киеве ближайшей ночью от -8 до -10 градусов, а 21 января ожидается оттепель, добавила Диденко.
Погода в Украине:
- Напомним, температура в Украине 20 января колеблется на отметках от 5 градусов мороза до 13 градусов ниже нуля. Повыше температура воздуха на западе страны – от 6 до 9 градусов мороза.
- Шквальный ветер, местами гололедица. В Луганской, Волынской, Закарпатской и Запорожской областях местами заснеженная дорога. При этом проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.
- В то же время синоптики прогнозируют, что холода вернутся в последнюю неделю января и продержатся до конца месяца.
Автор: Алексей Тычина