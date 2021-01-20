Украинцам пообещали резкое потепление: какие области накроет оттепель

Синоптик рассказала о резком потеплении / УНИАН

В четверг. 21 января, в большинстве областей Украины ​температура воздуха днем поднимется до нуля и выше, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как подчеркнула она в Facebook. холодная погода еще будет наблюдаться на Востоке Украины и в областях, прилегающих к ним.

"Ночью на Востоке, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожье вероятно -15 -24 градуса, а днем ​​-4-10 градусов. Но на Западе ожидается до +2 +7 градусов", - пишет синоптик.

На остальной территории Украины она прогнозирует постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем. В то же время серьезных осадков не ожидается.

В Киеве ближайшей ночью от -8 до -10 градусов, а 21 января ожидается оттепель, добавила Диденко.

Прогноз погоды на 21 января / meteo.gov.ua

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