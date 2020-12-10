​Украинцев предупредили об опасности из-за ледяного дождя​

На Украину обрушится ледяной дождь.
Погода в Украине резко изменится. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра с 11 декабря страну накроют ледяные дожди, мокрый снег и будет гололед.
11 декабря на западе и юге страны, в выходные, 12–13 декабря в восточных, южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщили синоптики.
По словам синоптика Натальи Диденко, ледяной дождь мгновенно образует гололед на всех возможных поверхностях. Синоптик также отметила серьезную опасность этого явления.
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"Чем это грозит? Лед на проводах, на крупных ветвях деревьев может привести к их обрыву, падению – в самый неожиданный момент. Смотрите внимательно, где паркуете автомобиль и где стоите, чтобы ничего не упало. Автомобиль, если возможно, оставьте в безопасном месте, а сами огородами – на метро или общественный транспорт, потому что рискуете простоять в серьезных пробках", – написала она.
Синоптик подчеркнула, что с учетом погодных условий, количество неприятных ситуаций на дорогах, ДТП, очевидно, увеличится.
"Гололед мгновенно сейчас образуется, просто за считанные секунды. Гололед – это то, что на дорогах и тротуарах. Идите медленно. Соль и песок станут весьма актуальными в ближайшие дни", – написала синоптик в Facebook.
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