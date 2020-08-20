Украинцев предупредили об опасных грозах – кому не повезло

Погода в Украине 20 августа подкинула штормовое предупреждение - Синоптик / CNN

Погода в Украине 20 августа 2020 приготовила штормовое предупреждение жителям западных областей: здесь ожидаются грозы и сильный ветер. Из-за непогоды в этом регионе объявлен I уровень опасности – желтый.

В частности, во время грозы на Закарпатье северный ветер будет достигать до 15 м/с, сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Местами в Закарпатской и Львовской областях возможен туман, который ограничит видимость до 200-500 м.

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