Украинцев предупредили об опасных грозах – кому не повезло

В ряде областей ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Погода в Украине 20 августа 2020 приготовила штормовое предупреждение жителям западных областей: здесь ожидаются грозы и сильный ветер. Из-за непогоды в этом регионе объявлен I уровень опасности – желтый.
В частности, во время грозы на Закарпатье северный ветер будет достигать до 15 м/с, сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Местами в Закарпатской и Львовской областях возможен туман, который ограничит видимость до 200-500 м.
Читайте такжеСамая сильная буря августа 2020 сожмет в тискиРанее синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине на осень 2020. Лето не будет уходить весь первый месяц осени.
Автор: Диана Беловодская