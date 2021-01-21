Украинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал дату

На февраль 2021 синоптик пообещал температурные качели / Фото pixabay.com

После лютых морозов в Украину пришло потепление, холодная погода пока что задержится только в восточных областях. Синоптик прогнозирует, что до конца зимы температура воздуха уже не будет падать до -20 градусов и ниже.

Какой будет погода в Украине в феврале 2021, рассказал синоптик Владислав Билык, передает Сегодня. По его словам, нас ждут температурные качели.

"Средняя температура февраля - от 0 до -3 градусов. День-два - холодно, потом день-два - тепло", - рассказал он.

Билык отметил, что постепенно в Украину заходит порция теплого воздуха с юго-запада.

В пятницу, 22 января, на западе мокрый снег будет переходить в дождь. В воскресенье по всей Украине ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, говорит прогноз погоды.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что февраль будет щедрым на осадки. В частности, 2-3 февраля ожидается снег с дождем, 6 и 7 числа – выпадет снег, с 9 по 13 февраля также ожидается мокрый снег.

"Если по северо-востоку - это будет снег, южнее - дождь, на западе тоже дождь", - рассказал Горбань.

Народные синоптики прогнозируют в этом году раннюю весну - она придет в 20-х числах февраля с первым существенным потеплением.

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