УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украинцев ждет весна среди зимы: где Новый год 2021 будет со снегом

28 декабря 2020, 12:09
Прослушать новость
Остановить

Синоптик дала прогноз погоды для Украины на ближайшие 3 дня.

Синоптик - Погода на Новый год 2021 в Украине будет весенней
Синоптик: Погода на Новый год 2021 в Украине будет весенней / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие три дня будет весенней: завтра столбики термометров дотянутся до отметок в 5-9 градусов тепла, на юге – даже до 14 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, прохладнее всего будет на востоке страны: днем максимум +4 градуса, а ночью – небольшие морозы.

Сильный ветер будет дуть с юго-востока. Из осадков – преимущественно дожди в западных областях и на севере Украины, ночью и утром к ним добавится мокрый снег. На остальной территории сухо.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеПогода в Киеве завтра, 29 декабря 2020, будет очень ветреной. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом, а вот завтра днем существенных осадков не прогнозируется. Утром на улицах будет довольно скользко – из-за осадков и ночной температуры на уровне нуля градусов. Но уже днем термометры поднимутся до 5-7 градусов тепла.

"К концу 2020-го года и в начале 2021-го года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода… А пока смотрите внимательно, где останавливаетесь и где паркуете автомобили – главным остается сильный ветер!" – предупредила синоптик.

Погода в Украине: последние новости

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев ждет весна среди зимы: где Новый год 2021 будет со снегом». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Климатолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая водаКлиматолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая вода Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погодаСиноптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказала о погоде на Новый годУкраину накроет резкое потепление: синоптик рассказала о погоде на Новый год Погода в Украине в январе 2021 года: синоптики предупредили об аномалииПогода в Украине в январе 2021 года: синоптики предупредили об аномалии
Следующий материал

Последние новости

13:27
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
13:20
В Германии пообещали оберегать Северный поток-2 от Байдена Видео
13:05
Ученые "обвинили" картофель в опасном состоянии для здоровья Видео
12:54
На 20% и выше: стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в январе Видео
12:51
Гороскоп для всех на 29 декабря 2020 года: прокольный риск и ловушки "доброжелателей" Видео
Реклама
12:22
Гибель российского судна Онега: новые подробности и возможная причина Видео
12:20
Рак желудка: симптомы, причины и лечение Видео
12:09
Украинцев ждет весна среди зимы: где Новый год 2021 будет со снегом Видео
11:49
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
11:40
Офис генпрокурора попросил Зеленского отстранить главу КСУ Тупицкого от должности Видео
11:30
Звезда Служебного романа Алиса Фрейндлих попала в реанимацию
11:26
Глава КСУ Тупицкий проигнорировал допрос в Офисе генпрокурора Видео
11:22
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
11:18
За рассказы о коронавирусе в Ухане журналистку упекли за решетку Видео
11:12
Настя Ивлеева скопировала знаменитый образ Жанны Фриске
11:07
Разумков заявил о тупике в нормандских переговорах и рассказал, что делать Видео
11:00
"Смертоносный визит Святого Николая": COVID-19 в доме престарелых убил десятки человек
10:36
Александр Эллерт рассказал о "беременном животе" Ксении Мишиной
10:27
Ученый сделал важное заявление о первой волне COVID-19 в Украине Видео
10:26
Коронавирус пошел на спад: Степанов сделал заявление насчет январского локдауна Видео
Реклама
10:14
Чудо-женщина 3 - Warner Bros официально утвердили кинотрилогию
10:13
Почему Украине необходима всеобщая мобилизация мнение
10:06
Академик объяснил, кто не болеет коронавирусом Видео
09:51
Разумков отреагировал на слухи о конфликте с Зеленским Видео
09:49
Украинцев предупредили о новом погодном "армагеддоне" Видео
09:43
Прожить дольше: этот вкусный продукт защищает сердце Видео
09:34
Как усилить иммунную систему и "сохранить эффект" надолго Видео
09:21
Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19: академик дал окончательный ответ Видео
08:51
"Стремительная катастрофа": в Баренцевом море погибло судно, пропали 17 человек Видео
08:50
В НАН объяснили, почему в Украине упало число больных коронавирусом Видео
08:45
Готовьтесь к новым пандемиям и наступлению Средневековья мнение
08:10
Коронавирус в Украине 28 декабря: число новых диагнозов рекордно упало Видео
08:08
Восхитительный новогодний маникюр на короткие ногти - фото Фото Видео
08:05
Трамп сдался и наконец подписал бюджет на 2021 год Видео
08:00
Белые или коричневые: какие яйца полезнее и питательнее Видео
07:44
Эксперты объяснили, почему опасно дарить деньги на Новый год 2021
07:40
Названы продукты, которые вызывают бессонницу Видео
07:35
Жириновский назвал всех кандидатов в преемники Путина Видео
07:13
Что купить детям на Новый год: диетолог назвала полезные сладости
06:57
Чего ждать Украине от Европы, США и Китая в 2021 году мнение
Реклама
06:46
Синоптик пообещала погодную "какабеку" на сегодня и уточнила прогноз на Новый год Видео
06:28
В ожидании чуда: модные цветовые тенденции весна-лето 2021 Видео
06:08
Пашинян заявил о вмешательстве России в случае нападения на Армению со стороны Азербайджана Видео
06:02
Охота на убийц: журналист объяснил, как Навальный опустил Путина Видео
05:24
Астролог назвал первый опасный период 2021 года: что грозит Видео
04:56
Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина Видео
04:44
Лучшие игры 2020-го для ПК и консолей: подводим итоги уходящего года
04:22
Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине Видео
03:38
Стало известно, сколько воды осталось в Ялте Видео
03:03
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять