Украинцев ждет весна среди зимы: где Новый год 2021 будет со снегом

Синоптик: Погода на Новый год 2021 в Украине будет весенней / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие три дня будет весенней: завтра столбики термометров дотянутся до отметок в 5-9 градусов тепла, на юге – даже до 14 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, прохладнее всего будет на востоке страны: днем максимум +4 градуса, а ночью – небольшие морозы.

Сильный ветер будет дуть с юго-востока. Из осадков – преимущественно дожди в западных областях и на севере Украины, ночью и утром к ним добавится мокрый снег. На остальной территории сухо.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеПогода в Киеве завтра, 29 декабря 2020, будет очень ветреной. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом, а вот завтра днем существенных осадков не прогнозируется. Утром на улицах будет довольно скользко – из-за осадков и ночной температуры на уровне нуля градусов. Но уже днем термометры поднимутся до 5-7 градусов тепла.

"К концу 2020-го года и в начале 2021-го года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода… А пока смотрите внимательно, где останавливаетесь и где паркуете автомобили – главным остается сильный ветер!" – предупредила синоптик.

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