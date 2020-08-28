"В Украине вжарит +35": синоптик предупредил, когда и где

Прогноз погоды для некоторых областей Украины на 31 августа очень жаркий, сообщили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре предупредили, что в последний день августа – в понедельник, 31 числа, в ряде областей нашей страны воздух "раскалится" до +35 градусов.
Сильная жара прогнозируется в центральных, южных регионах и в Донецкой области, говорится на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, погода в Киеве днем тоже ожидается жаркая – максимальная температура может составить +33 градуса.
Где 31 августа в Украине ожидается +35:
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Кировоградская область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Херсонская область.
Читайте такжеМетеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зимаРанее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 29-30 августа погода в Украине изменится – в страну вернется солнечная погода и жара. В Укргидрометцентре прогнозировали, что 29 числа максимальная дневная температура составит +31 градус, а 30-го – +33.
Автор: Екатерина Присяжнюк