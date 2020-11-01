Украину "атакует" холод: синоптик назвала возможные сроки

В нашу страну скоро может придти более ощутимое похолодание, предупредила Диденко.
По предварительным данным, погода в Украине изменится через неделю (9-15 ноября) – серьезно снизится температура воздуха.
В нашей стране через неделю возможно более ощутимое похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram
Эксперт добавила, что на этой неделе – 2-8 ноября, в украинском государстве температура будет незначительно колебаться, не ожидается много осадков.
"На неделе осадков будет немного, температура будет подвергаться незначительным колебаниям, более ощутимое похолодание ориентировочно – через неделю", – поделилась Диденко.
- Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на 2 ноября 2020 года.
- Синоптики отметили, что днем на большей части территории страны ожидается +12 градусов и осадки, теплее всего прогнозируется на востоке и на юге – до +15.
- Сухая погода завтра прогнозируется только в семи регионах – Житомирщина, Киевщина, Винничина, Черкасчина, Кировоградщина, Одесчина и Николаевщина.
Автор: Екатерина Присяжнюк