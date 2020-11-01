Украину "атакует" холод: синоптик назвала возможные сроки

В Украине через неделю может серьезно похолодать, поделилась эксперт / Reuters

По предварительным данным, погода в Украине изменится через неделю (9-15 ноября) – серьезно снизится температура воздуха.

В нашей стране через неделю возможно более ощутимое похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram

Эксперт добавила, что на этой неделе – 2-8 ноября, в украинском государстве температура будет незначительно колебаться, не ожидается много осадков.

"На неделе осадков будет немного, температура будет подвергаться незначительным колебаниям, более ощутимое похолодание ориентировочно – через неделю", – поделилась Диденко.