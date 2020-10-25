Украину атакует похолодание: синоптик уточнила дату

Синоптик - Погода в Украине резко изменится в конце октября / Reuters

Пока украинцы радуются теплу – синоптик уже предупреждает о новом витке похолодания. Впрочем, этот холодный период тоже еще не будет окончательным: ему на смену снова придут солнечные теплые деньки.

Прогноз Натальи Диденко обещает, что холода нагрянут в Украину ближе к следующим выходным.

А вот погода в Украине завтра, 26 октября, еще будет теплой и сухой. Из атмосферных явлений – лишь утренние туманы. Дожди ожидаются только на юге страны (за исключением Запорожья).

Температура воздуха в течение дня – порядка +12-17 градусов, теплее на юге: тут местами до +20 градусов.

Погода в Киеве завтра тоже без осадков. Термометры днем покажут около +14 градусов.

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