Украину атакует похолодание: синоптик уточнила дату

Прогноз погоды в Украине на ближайшие три дня пока что благоприятный.
Пока украинцы радуются теплу – синоптик уже предупреждает о новом витке похолодания. Впрочем, этот холодный период тоже еще не будет окончательным: ему на смену снова придут солнечные теплые деньки.
Прогноз Натальи Диденко обещает, что холода нагрянут в Украину ближе к следующим выходным.
А вот погода в Украине завтра, 26 октября, еще будет теплой и сухой. Из атмосферных явлений – лишь утренние туманы. Дожди ожидаются только на юге страны (за исключением Запорожья).
Температура воздуха в течение дня – порядка +12-17 градусов, теплее на юге: тут местами до +20 градусов.
Погода в Киеве завтра тоже без осадков. Термометры днем покажут около +14 градусов.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Синоптик дал детальный прогноз, какой будет погода в ноябре. Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса.
- Также синоптик рассказал, какой будет погода в декабре и ждать ли снега. Последняя декада декабря 2020 будет нетипично теплой.
- Климатолог озвучила прогноз погоды, какой будет зима 2020-21 в Украине. Аномалии могут быть ежедневно, но в целом зима не будет суровой.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская