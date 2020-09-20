Украину накроет резкое похолодание: синоптик рассказала, когда ждать потепления

В Киеве прогнозируют осеннее тепло / УНИАН

До конца следующей недели в Украине прохладная погода сохранится в ночное время, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, днем температура воздуха составит +20 +26 градусов.

Синоптик также рассказала о том, какой ожидается погода в Киеве.

"В Киеве завтра и по неделе будет солнечно. В понедельник в столице +22, +23 градуса. В дальнейшем до +25, +26 градусов", - отметила Диденко.

Как уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха.

По прогнозам, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

В то же время на 23-25 сентября синоптики обещают постепенное повышение температуры.

Прогноз погоды на 21 сентября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц.

Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.