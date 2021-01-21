Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал, где ждать +15 градусов

В Украине ожидается резкое потепление / УНИАН

В Украине повышение температуры продолжится вплоть до 26 января, рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, стоит ожидать повышения дневной температуры до 1-6, на юге до 11 градусов тепла.

"Ночная температура будет около нуля, либо совсем небольшой минус", - сказал синоптик.

В то же время в западных регионах 25-26 января прогнозируются интенсивные снегопады, метели, порывы штормового ветра.

Синоптик предупредил, что уже с 26, 27 и 28 января температура начнет снова снижаться: ночью от 4 до 9 градусов мороза, а днем 0-5 мороза.

Кульбида прогнозирует, что в начале февраля ожидается новое потепление: "Начало февраля – то вообще, по нашим расчетам, температура на всей территории будет позитивной и днем достигать 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15".

Прогноз погоды на 22 января / meteo.gov.ua

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