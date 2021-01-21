Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал, где ждать +15 градусов

В Украине ожидается постепенное повышения дневной температуры.
В Украине повышение температуры продолжится вплоть до 26 января, рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
Как рассказал он в эфире канала Украина 24, стоит ожидать повышения дневной температуры до 1-6, на юге до 11 градусов тепла.
"Ночная температура будет около нуля, либо совсем небольшой минус", - сказал синоптик.
В то же время в западных регионах 25-26 января прогнозируются интенсивные снегопады, метели, порывы штормового ветра.
Синоптик предупредил, что уже с 26, 27 и 28 января температура начнет снова снижаться: ночью от 4 до 9 градусов мороза, а днем 0-5 мороза.
Кульбида прогнозирует, что в начале февраля ожидается новое потепление: "Начало февраля – то вообще, по нашим расчетам, температура на всей территории будет позитивной и днем достигать 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15".
Погода в Украине:
- Синоптик Владислав Билык рассказал. что после морозов в Украину пришло потепление, холодная погода пока что задержится только в восточных областях.
- Он прогнозирует, что до конца зимы температура воздуха уже не будет падать до -20 градусов и ниже.
- Средняя температура февраля - от 0 до -3 градусов. День-два - холодно, потом день-два - тепло.
- Билык отметил, что постепенно в Украину заходит порция теплого воздуха с юго-запада.