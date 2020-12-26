Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказала о погоде на Новый год

В воскресенье в Украине ожидается преимущественно сухая погода.
В воскресенье, 27 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как рассказала она в своем Facebook, ожидается преимущественно сухая погода, с солнечными прояснениями.
Синоптик прогнозирует, что ночью на юго-востоке Украины будет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега.
"Мощная циклоничнисть с осадками и штормовым ветром расположится над Западной Европой". - предупредила она.
Температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет колебаться около нуля градусов.
"Ближайшей ночью построят небольшие "минусы", кроме Юга. На Востоке и северо-востоке местами до -5-7 градусов". - сообщила синоптик.
По ее прогнозу, в Киеве воскресенье погода будет сухой и солнечной. Ночью ожидаются небольшие заморозки, днем температура воздуха будет около нуля градусов.
"Но уже со вторника и в дальнейшем, включая новогодней ночью и днем, придет потепление", - добавила синоптик.
Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, ночью, 27 декабря, в Украине ожидается от +1 до -9 градусов. Днем воздух прогреется до 0 +3 градусов.
Ледяной "апокалипсис" в Киеве:
- С вечера 10 декабря до утра 11 декабря в Киеве шел ледяной дождь, который в условиях мороза и ветра сразу превращался в лед.
- Общественный транспорт в столице утром 11 декабря работал с нарушением графиков следования.
- На дорогах образовались гигантские заторы, было зафиксировано множество ДТП, тротуары превратились в "каток".
- В Киеве из-за гололедицы за сутки в травмпункты обратились более тысячи человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.