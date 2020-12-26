Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказала о погоде на Новый год

В Украине ожидается резкое потепление / 1zoom.ru

В воскресенье, 27 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в своем Facebook, ожидается преимущественно сухая погода, с солнечными прояснениями.

Синоптик прогнозирует, что ночью на юго-востоке Украины будет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега.

"Мощная циклоничнисть с осадками и штормовым ветром расположится над Западной Европой". - предупредила она.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей будет колебаться около нуля градусов.

"Ближайшей ночью построят небольшие "минусы", кроме Юга. На Востоке и северо-востоке местами до -5-7 градусов". - сообщила синоптик.

По ее прогнозу, в Киеве воскресенье погода будет сухой и солнечной. Ночью ожидаются небольшие заморозки, днем температура воздуха будет ​​около нуля градусов.

"Но уже со вторника и в дальнейшем, включая новогодней ночью и днем, придет потепление", - добавила синоптик.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, ночью, 27 декабря, в Украине ожидается от +1 до -9 градусов. Днем воздух прогреется до 0 +3 градусов.

/ meteo.gov.ua

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