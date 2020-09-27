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Украину накрыла непогода: синоптики предупредили, что будет еще хуже

27 сентября 2020, 11:10

В ряде регионов объявлен оранжевый уровень опасности, говорит прогноз погоды.

снег в Карпатах
27 сентября в Карпатах выпал снег / Facebook Ruslan Grodyuk

Погода в Украине в воскресенье, 27 сентября, серьезно испортилась – дожди со штормовым ветром привели к обесточиванию более ста населенных пунктов, а в Карпатах выпал первый снег.

В целом, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего пострадали Львовская и Винницкая области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 27 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях, а именно: во Львовской – 34, Винницкой – 33, Ивано-Франковской – 26 и Черновицкой – 14", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения, кроме специалистов ГСЧС, привлечены и бригады облэнерго в регионах.

Тем временем сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили на странице в Facebook, что по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 0°С, дул юго-западный ветер 10-12 м/с, было облачно и прошел дождь с мокрым снегом. Из-за такой погоды в горах наблюдалась ограниченная видимость до 100 м.

facebook.com/chornogora.rescue112

В свою очередь, в Укргидрометцентре предупредили о еще большем ухудшении погодных условий.

Так, 27 сентября во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сильные, в Волынской, Р овненской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях будут идти значительные дожди. Днем в большинстве областей местами возможны грозы и даже град.

Погода в Украине 27 сентября / meteo.gov.ua

В течение суток 27 сентября порывы ветра в стране будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В западних регионах уровень опасности - оранжевый.

27 сентября во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сильные, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях значительные дожди. Днем в большинстве областей местами грозы, град.

Тогда как в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой), Сумской областях синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик дал детальный прогноз погоды на октябрь. В частности, в первые дни октября погода в Украине будет дождливой. В целом, месяц будет относительно теплым, а глубокая осень придет в конце октября.

Погода в Украине синоптик прогноз погоды ГосЧС новости Украины Укргидрометцентр снег
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