Украину сегодня порядочно заметет и заморозит до -26

Крещенский Сочельник в Украине продемонстрирует всю мощь крещенских морозов.
Погода в Украине 18 января – в праздник Крещенский Сочельник – продемонстрирует всю мощь крещенских морозов: в Сумской области ожидается до -26 градусов, в среднем по Украине – от 6 до 21 градуса мороза.
Как предупреждает Укравтодор, снег сегодня прошел на большинстве территорий, на дорогах местами снежные заметы. Снежный покров в отдельных регионах достигает 12 сантиметров. Без осадков пока остаются центральные, Сумская и Одесская области.
Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заверило ведомство.
Читайте такжеПрижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на КрещениеПо данным синоптиков Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине облачно. Температура днем будет достигать 15 градусов мороза, а ночью – до 21 градуса мороза.
В частности, в центре страны и на севере – от 12 до 16 градусов мороза, на востоке и юге – 9-11 градусов мороза.
Прогноз погоды в Киеве и области сегодня обещает переменную облачность, но без осадков. Термометры покажут до 15 градусов мороза, а ночью – до 19 градусов мороза.
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