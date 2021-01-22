Украину заметет снегом и зальет дождями: синоптик дал неожиданный прогноз на февраль

В Украине в феврале уже не стоит ожидать сильных морозов, говорит Леонид Горбань.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какая погода в Украине ожидается в феврале 2021 года.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, погода в Украине в феврале будет отличаться перепадами температур и большим количеством осадков.
В то же время синоптик сообщил о том, что в Украине уже не ожидаются сильные морозы.
"Снег с дождем будет 2-3 февраля, потом снег 6-7 февраля, потом снег с дождем, 9-13 числа тоже снег", - подчеркнул он.
По словам синоптика, в разных регионах Украины можно ожидать осадков в виде снега и дождя.
"Если на севере и востоке это будет снег, то южнее – дождь, на западе тоже дождь", – сообщил Горбань.
Народный синоптик добавил, что такая погода спасет украинских аграриев от засухи.
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Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о повышении температуры в Украине.
По его прогнозу, на юге Украины возможно повышение температуры до +15 градусов.
Прогноз погоды в Украине:
- По сообщениям синоптиков, на Украину надвигается шторм и зимние ливни. На смену морозу придет потепление, но осадки вернутся в виде ледяного дождя и штормового ветра.
- Кроме того, появилось предупреждение о появлении мощных снегопадов и морозов.
- В то же время синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале.