Украину заметет снегом и зальет дождями: синоптик дал неожиданный прогноз на февраль

В феврале в Украине прогнозируют большое количество осадков / Reuters

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какая погода в Украине ожидается в феврале 2021 года.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, погода в Украине в феврале будет отличаться перепадами температур и большим количеством осадков.

В то же время синоптик сообщил о том, что в Украине уже не ожидаются сильные морозы.

"Снег с дождем будет 2-3 февраля, потом снег 6-7 февраля, потом снег с дождем, 9-13 числа тоже снег", - подчеркнул он.

По словам синоптика, в разных регионах Украины можно ожидать осадков в виде снега и дождя.

"Если на севере и востоке это будет снег, то южнее – дождь, на западе тоже дождь", – сообщил Горбань.

Народный синоптик добавил, что такая погода спасет украинских аграриев от засухи.

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Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал о повышении температуры в Украине.

По его прогнозу, на юге Украины возможно повышение температуры до +15 градусов.

Прогноз погоды в Украине: