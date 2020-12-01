Украину заметет снегом и скует гололедом – синоптик

На большинстве территорий ожидается налипание мокрого снега и гололедица.
Синоптик обещает, что погода в Украине завтра и в ближайшие дни добавит еще больше снега на улицы. Однако в комплекте со снегом идет гололед и усиление ветра.
Снег с мокрым снегом 2 декабря в Украине ожидаются в северных, в центральных и южных областях. Тут на тротуарах и на большинстве дорог налипание мокрого снега и гололедица.
Без снега остались лишь Запорожье и Крым. Также маловероятны существенные осадки на востоке Украины. На западе страны вообще будет сухо, а местами даже солнечно.
Читайте такжеМагнитные бури в декабре 2020 начнутся с мощной атаки на сосудыГрадусники ближайшей ночью покажут от 0 градусов до 4 градусов мороза, на западе – до 11 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на крайнем юге – до 5 градусов тепла.
Погода в Киеве 2 декабря будет облачной и сырой, с неба периодически будет срываться небольшой снег или мокрый снег. Ночью до 4 градусов мороза, а днем температура составит около нуля. Из-за влажной погоды и слабого ветра возможен смог.
Небольшое потепление придет в Украину во второй половине этой недели.
Погода в Украине: последние новости
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