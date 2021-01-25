Украину завалит снегом: каким регионам сегодня ждать проблем на дорогах

Ожидается образование снежного покрова до 20 см, предупредил синоптик / Фото Reuters

Погода в Украине в понедельник, 25 января, значительно ухудшится – объявлен первый уровень опасности (желтый).

В частности, на Правобережье страны прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. При этом в западных областях пройдут дожди и мокрый снег, передает пресс-служба ГосЧС.

Как свидетельствует прогноз погоды, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях сегодня ожидается значительный снег, метели, на дорогах гололед, местами снежные заносы.

Синоптик предупредил, что в большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях – 10-20 см.

Синоптик объявил первый уровень опасности / meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области 25 и 26 января будет очень ветреной - прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Ухудшение погоды может привести к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях – к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того 25 января в Карпатах существует угроза схождения лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

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