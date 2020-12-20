УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться

20 декабря 2020, 12:29
Прослушать новость
Остановить

В начале недели по стране пройдут ледяные дожди, предупредил синоптик.

природа_лед_гололед_снег_зима_погода
Синоптик озвучил прогноз погоды на неделю / 1zoom.ru

Погода в Украине в начале новой недели грозит неприятностями жителям нескольких регионов страны. В частности, в восточных и западных областях ожидаются ледяные дожди.

Солнце и сухая погода "светят" лишь центральным областям, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 21 декабря

На Востоке ударят морозы и пройдет снег, на остальной территории – сухо и солнечно. Столбики термометров днем покажут от 0 до 4 градусов мороза, на западе будет теплее – от 2 до 4 градусов тепла. Ночью температура будет колебаться от 1 тепла до 6 градусов мороза.

Погода в Украине 21 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине 22 декабря

Во вторник сухо и солнечно будет в Центре, на Севере и в южных областях, на остальной территории пройдут ледяные дожди. При температуре в один градус мороза ожидается снег.

Температура воздуха днем будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Ночью станет холоднее: на Востоке - до -9, на остальной территории страны - до -4.

Прогноз погоды на 22 декабря / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 декабря

В среду осадки накроют большую часть страны, кроме юго-востока. Мокрый снег с дождем ожидается в западных и центральных областях, снег - на севере и в центре.

Днем на Западе температура воздуха ожидается на уровне 5-7 градусов тепла, на востоке – от – 5 до -7 градусов. Ночью холоднее всего будет на востоке – там столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Прогноз погоды на 23 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине 24 декабря

24 декабря в Украине ожидаются осадки: на Востоке - снег, в Центре и на Севере - снег с дождем, на Западе и на Юге - дождь.

Температура воздуха днем - от трех до семи тепла, только в восточных регионах небольшой мороз -1...-3. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 мороза, на Востоке немного холоднее - от 5 до 9 градусов мороза.

Погода в Украине на 24 декабря / meteo.gov.ua

Читайте такжеПогода на Новый год 2021 и Рождество: синоптик рассказал, ждать ли снега

Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
  • Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
  • В травмпункты попали сотни людей.
  • Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда. Он рассказал, как правильно ходить и правильно падать.

Напомним:

  • Синоптики озвучили прогноз погоды на католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря. Прогнозы - кардинально разные.
  • В частности, синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло прогнозирует, что погода в Украине будет теплой. Температура воздуха днем 25 декабря может достигать +5…+7 градусов.
  • В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода на католическое Рождество будет довольно морозной. Ночью столбики термометров опустятся до 7-10 градусов ниже нуля.

синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр новости Украины Погода в Украине Погода на неделю
Сейчас вы просматриваете новость «Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном пленуПрогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену Непогода в Украине: спасатели предупредили об опасностиНепогода в Украине: спасатели предупредили об опасности Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовитьсяУкраину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться Погода на Новый год 2021 и Рождество: синоптик рассказал, ждать ли снегаПогода на Новый год 2021 и Рождество: синоптик рассказал, ждать ли снега Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасностиПогода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности
Следующий материал

Последние новости

13:21
Гороскоп для всех на 21 декабря: денежный фарт и продвижение благодаря поклонникам
13:10
В магазине EGS продолжается праздничная распродажа и ежедневная раздача игр
12:51
"Больницы захлебнутся": врач предупредила о худшем сценарии эпидемии коронавируса Видео
12:41
Ученые объяснили, почему маски для лица не "сдерживают" коронавирус Видео
12:37
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
Реклама
12:29
Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться Видео
11:58
Тройное убийство в Славянске: неизвестные зверски расправились с семьей Видео
11:51
Врач рассказала, как уберечься от „матового стекла" на легких при COVID-19 Видео
11:30
Коронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемии Видео
11:22
Новые "штыки" американской власти: Байден представил очередных министров Видео
11:00
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
10:50
Гороскоп для всех на 20 декабря: денежная пруха, взрывные ситуации и помощь "крыши" Видео
10:40
Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали Видео
10:17
Почему настоящие хозяева Сытника не желают его ухода с поста НАБУ мнение
10:10
Mamarika похвалилась нестандартным навыком своего мужа
10:08
Зеленский откровенно высказался о сотрудничестве с Порошенко Видео
09:57
Чего ждать от погоды на католическое Рождество: синоптики озвучили прогнозы Видео
09:32
Зеленский рассказал о "глубоких отношениях" Байдена с Украиной Видео
08:59
COVID-19 в Киеве пересек "красную линию": опубликована свежая статистика
08:42
Будет ли Украина закупать российскую вакцину от COVID-19: Зеленский поставил точку
Реклама
08:27
Революция достоинства не проиграла, она еще не начиналась мнение
08:14
Коронавирус в Украине 20 декабря – за сутки госпитализировали три тысячи человек Видео
07:27
Зеленский объяснил, почему во время пандемии в Украине строят дороги Видео
06:52
Пенсии для украинцев в 2021-м - подготовка стариков к земле мнение
05:48
Новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие получения Видео
04:54
При взрыве баллона с кислородом в больнице Турции погибли 8 человек Видео
04:30
Стареющий Путин "ушел в подполье": Каспаров назвал условия смены власти в РФ Видео
04:20
Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото Фото
03:49
Эксперт объяснил, почему Трамп похож на Лукашенко Видео
02:57
В США утвердили вторую вакцину против COVID-19 Видео
02:29
Учреждения культуры и туризма во время карантина: стали известны условия работы Видео
01:30
Полной эффективности не ждите: врач оценила риски вакцины от коронавируса Видео
01:14
Владимир Зеленский назвал условия для изменения Конституции Видео
00:48
В Африке пираты захватили в плен украинских моряков: реакция МИД
00:36
​Зеленский объяснил, как Байден сможет повлиять на ситуацию в Украине Видео
00:09
В России от Covid-19 умер известный писатель-фантаст
19 декабря, суббота
23:58
Зеленский рассказал, на какие шаги не пойдет Украина ради мира на Донбассе Видео
23:27
Новый штамм оказался опаснее​: Британия вводит полный локдаун из-за нового типа коронавируса Видео
23:12
Украинские писатели сфотографировались для эротического календаря Фото
22:53
Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности Видео
Реклама
22:10
Актер Дизель шоу признался, как сбегал из женского общежития
21:59
Карантинные выплаты предпринимателям: в Кабмине сделали важное разъяснение Видео
21:50
В ПЦУ озвучили позицию по поводу легализации марихуаны Видео
21:22
90-летнего Григория ​Чапкиса срочно госпитализировали Видео
20:55
Шабунин опроверг информацию о незаконном обогащении Портнова
20:50
МИД обвинил РФ в усилении репрессий в Крыму на фоне пандемии
20:50
У главной елки Украины произошел пожар: стала известна причина Фото Видео
19:47
В Киеве зажгли главную елку страны: как выглядит новогодняя красавица Видео
19:34
Хакерский удар по США: Трамп разразился гневом из-за России и американских СМИ Видео
19:05
Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять