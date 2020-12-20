Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться

Синоптик озвучил прогноз погоды на неделю / 1zoom.ru

Погода в Украине в начале новой недели грозит неприятностями жителям нескольких регионов страны. В частности, в восточных и западных областях ожидаются ледяные дожди.

Солнце и сухая погода "светят" лишь центральным областям, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 21 декабря

На Востоке ударят морозы и пройдет снег, на остальной территории – сухо и солнечно. Столбики термометров днем покажут от 0 до 4 градусов мороза, на западе будет теплее – от 2 до 4 градусов тепла. Ночью температура будет колебаться от 1 тепла до 6 градусов мороза.

Погода в Украине 21 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине 22 декабря

Во вторник сухо и солнечно будет в Центре, на Севере и в южных областях, на остальной территории пройдут ледяные дожди. При температуре в один градус мороза ожидается снег.

Температура воздуха днем будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Ночью станет холоднее: на Востоке - до -9, на остальной территории страны - до -4.

Прогноз погоды на 22 декабря / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 декабря

В среду осадки накроют большую часть страны, кроме юго-востока. Мокрый снег с дождем ожидается в западных и центральных областях, снег - на севере и в центре.

Днем на Западе температура воздуха ожидается на уровне 5-7 градусов тепла, на востоке – от – 5 до -7 градусов. Ночью холоднее всего будет на востоке – там столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Прогноз погоды на 23 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине 24 декабря

24 декабря в Украине ожидаются осадки: на Востоке - снег, в Центре и на Севере - снег с дождем, на Западе и на Юге - дождь.

Температура воздуха днем - от трех до семи тепла, только в восточных регионах небольшой мороз -1...-3. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 мороза, на Востоке немного холоднее - от 5 до 9 градусов мороза.

Погода в Украине на 24 декабря / meteo.gov.ua

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Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее:

Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.

Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

В травмпункты попали сотни людей.

Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда. Он рассказал, как правильно ходить и правильно падать.

Напомним: