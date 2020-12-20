Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться

В начале недели по стране пройдут ледяные дожди, предупредил синоптик.
Погода в Украине в начале новой недели грозит неприятностями жителям нескольких регионов страны. В частности, в восточных и западных областях ожидаются ледяные дожди.
Солнце и сухая погода "светят" лишь центральным областям, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 21 декабря
На Востоке ударят морозы и пройдет снег, на остальной территории – сухо и солнечно. Столбики термометров днем покажут от 0 до 4 градусов мороза, на западе будет теплее – от 2 до 4 градусов тепла. Ночью температура будет колебаться от 1 тепла до 6 градусов мороза.
Погода в Украине 22 декабря
Во вторник сухо и солнечно будет в Центре, на Севере и в южных областях, на остальной территории пройдут ледяные дожди. При температуре в один градус мороза ожидается снег.
Температура воздуха днем будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Ночью станет холоднее: на Востоке - до -9, на остальной территории страны - до -4.
Прогноз погоды на 23 декабря
В среду осадки накроют большую часть страны, кроме юго-востока. Мокрый снег с дождем ожидается в западных и центральных областях, снег - на севере и в центре.
Днем на Западе температура воздуха ожидается на уровне 5-7 градусов тепла, на востоке – от – 5 до -7 градусов. Ночью холоднее всего будет на востоке – там столбики термометров опустятся до -9 градусов.
Погода в Украине 24 декабря
24 декабря в Украине ожидаются осадки: на Востоке - снег, в Центре и на Севере - снег с дождем, на Западе и на Юге - дождь.
Температура воздуха днем - от трех до семи тепла, только в восточных регионах небольшой мороз -1...-3. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 мороза, на Востоке немного холоднее - от 5 до 9 градусов мороза.
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Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
- Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
- В травмпункты попали сотни людей.
- Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда. Он рассказал, как правильно ходить и правильно падать.
Напомним:
- Синоптики озвучили прогноз погоды на католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря. Прогнозы - кардинально разные.
- В частности, синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло прогнозирует, что погода в Украине будет теплой. Температура воздуха днем 25 декабря может достигать +5…+7 градусов.
- В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода на католическое Рождество будет довольно морозной. Ночью столбики термометров опустятся до 7-10 градусов ниже нуля.