Успение Пресвятой Богородицы в Украине будет холодным: где ждать дождей

Синоптик - Какой будет погода в Украине на Успение Пресвятой Богородицы / 1zoom.ru

Погода в Украине будет прохладной, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа, праздник Успение Пресвятой Богородицы 2020, обещает прохладу северу, западу и в основном центру страны: тут ожидается +20-25 градусов днем. На крайнем севере страны прогнозируется и до +18 градусов.

Теплее будет на Востоке и юге – до +24-29 градусов.

Читайте такжеКак отмечать праздник Успение 2020 – от традиций до поздравленийДожди в Украине в пятницу пройдут на севере и северо-востоке. На остальных территориях преимущественно сухо.

Погода в Киеве завтра, 28 августа, будет комфортной: температура около +22 градусов и местами небольшие дожди.

А вот последние августовские выходные будут жаркими и солнечными, заверила Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказалим, какой будет погода в Украине в сентябре 2020. Синоптики предупредили о температурном сюрпризе.