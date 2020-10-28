В Киеве испортится погода: синоптик раскрыл, чего ожидать

В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве испортится в последний день октября – серьезно похолодает и задождит.

В столице в среду и четверг, 28-29 октября, максимальная дневная температура ожидается около +15 градусов и не прогнозируются существенные осадки, говорится на сайте Гидрометцентра.

В прогнозе отмечается, что в пятницу, 30 октября, в Киеве днем будет максимум +14 и дождь, а в субботу существенно снизится температура, и осадки прогнозируются в дневное и в ночное время.

Прогноз погоды для Киева на 28 октября:

Днем +13…+15, без осадков.

В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 29 октября:

Ночью +6…+8, без существенных осадков;

Днем +12…+14, без существенных осадков.

В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 30 октября 2020 года:

Ночью +6…+8, без существенных осадков;

Днем +12…+14, дождь.

В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 31 октября:

Ночью +5…+7, дождь;

Днем +8…+10, дождь.

В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua