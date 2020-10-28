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В Киеве испортится погода: синоптик раскрыл, чего ожидать

28 октября 2020, 10:35

В конце октября в Киев вернутся осадки, предупредили синоптики.

В столице в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре – Погода Киев
В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве испортится в последний день октября – серьезно похолодает и задождит.

В столице в среду и четверг, 28-29 октября, максимальная дневная температура ожидается около +15 градусов и не прогнозируются существенные осадки, говорится на сайте Гидрометцентра.

В прогнозе отмечается, что в пятницу, 30 октября, в Киеве днем будет максимум +14 и дождь, а в субботу существенно снизится температура, и осадки прогнозируются в дневное и в ночное время.

Прогноз погоды для Киева на 28 октября:

Днем +13…+15, без осадков.

В столице в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре – Погода Киев
В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 29 октября:

  • Ночью +6…+8, без существенных осадков;
  • Днем +12…+14, без существенных осадков.
В столице в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре – Погода Киев
В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 30 октября 2020 года:

  • Ночью +6…+8, без существенных осадков;
  • Днем +12…+14, дождь.
В столице в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре – Погода Киев
В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 31 октября:

  • Ночью +5…+7, дождь;
  • Днем +8…+10, дождь.
В столице в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре – Погода Киев
В Киеве в конце октября испортится погода, сообщили в Гидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua
  • Напомним, в Киеве 17 октября была очень мокрая погода – долго шел сильный дождь.
  • Из-за дождя в столице под водой оказались ряд улиц, некоторые трамваи перестали ездить, а машины буквально плавали. Потом в Киеве была сухая погода.

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