В Киеве испортится погода: синоптик раскрыл, чего ожидать

В конце октября в Киев вернутся осадки, предупредили синоптики.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве испортится в последний день октября – серьезно похолодает и задождит.
В столице в среду и четверг, 28-29 октября, максимальная дневная температура ожидается около +15 градусов и не прогнозируются существенные осадки, говорится на сайте Гидрометцентра.
В прогнозе отмечается, что в пятницу, 30 октября, в Киеве днем будет максимум +14 и дождь, а в субботу существенно снизится температура, и осадки прогнозируются в дневное и в ночное время.
Прогноз погоды для Киева на 28 октября:
Днем +13…+15, без осадков.
Прогноз для Киева на 29 октября:
- Ночью +6…+8, без существенных осадков;
- Днем +12…+14, без существенных осадков.
Погода – Киев 30 октября 2020 года:
- Ночью +6…+8, без существенных осадков;
- Днем +12…+14, дождь.
Прогноз для Киева на 31 октября:
- Ночью +5…+7, дождь;
- Днем +8…+10, дождь.
- Напомним, в Киеве 17 октября была очень мокрая погода – долго шел сильный дождь.
- Из-за дождя в столице под водой оказались ряд улиц, некоторые трамваи перестали ездить, а машины буквально плавали. Потом в Киеве была сухая погода.
Автор: Екатерина Присяжнюк