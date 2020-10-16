В Киеве температура упадет ниже психологической отметки

В Киеве 18 октября днем будет менее +10 градусов, предупредили синоптики / Reuters

В воскресенье, 18 октября, в Киеве ощутимо похолодает – температура опустится ниже психологической отметки в +10 градусов.

Погода в Киеве ночью будет мокрой, а днем не прогнозируются существенные осадки, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что 18 октября в столице максимальная дневная температура может составить +9 градусов.

Какая погода в Киеве спрогнозирована в воскресенье:

Ночью +5…+7, дождь;

Днем +7…+9, без существенных осадков.

В Киеве скоро днем будет менее +10 градусов, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua