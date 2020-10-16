В Киеве температура упадет ниже психологической отметки

В столице скоро снизится температура воздуха, отметил синоптик.
В воскресенье, 18 октября, в Киеве ощутимо похолодает – температура опустится ниже психологической отметки в +10 градусов.
Погода в Киеве ночью будет мокрой, а днем не прогнозируются существенные осадки, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что 18 октября в столице максимальная дневная температура может составить +9 градусов.
Какая погода в Киеве спрогнозирована в воскресенье:
- Ночью +5…+7, дождь;
- Днем +7…+9, без существенных осадков.
- Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Киева на 16 и 17 октября.
- Синоптики прогнозировали, что 16 числа в столице днем будет до +15, возможен слабый дождь.
- В Гидрометцентре добавили, что 17 октября в Киеве максимальная дневная температура ожидается +12. Также эксперты предупреждали, что 17 числа в столице прогнозируется очень сильный дождь.
Автор: Екатерина Присяжнюк