В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

Погодным условиям предоставлен желтый уровень опасности / opogode.ua

В Украине объявлено штормовое предупреждение на вторник, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Подчеркивается, что в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Скорость ветра может достигать 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.

В Укргидрометцентре добавили, что погодным условиям предоставлен уровень опасности - желтый.

Синоптики уточнили, что 29 декабря, в нескольких западных, центральных и северных областях будет идти дождь. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -1 до +13 тепла, однако ночью в северо-восточных регионах ожидаются заморозки.

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В Киеве и область сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от +5 до +9, а ночью от 0 до +4.

Прогноз погоды на 29 декабря / meteo.gov.ua

Ледяной "апокалипсис" в Киеве: