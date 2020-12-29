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В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

29 декабря 2020, 09:30
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В Украине ожидаются сильные порывы ветра.

дождь, ветер, погода
Погодным условиям предоставлен желтый уровень опасности / opogode.ua

В Украине объявлено штормовое предупреждение на вторник, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Подчеркивается, что в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Скорость ветра может достигать 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.

В Укргидрометцентре добавили, что погодным условиям предоставлен уровень опасности - желтый.

Синоптики уточнили, что 29 декабря, в нескольких западных, центральных и северных областях будет идти дождь. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -1 до +13 тепла, однако ночью в северо-восточных регионах ожидаются заморозки.

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В Киеве и область сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от +5 до +9, а ночью от 0 до +4.

Прогноз погоды на 29 декабря / meteo.gov.ua

Ледяной "апокалипсис" в Киеве:

  • Напомним 10 декабря до утра 11 декабря в Киеве шел ледяной дождь, который в условиях мороза и ветра сразу превращался в лед.
  • Общественный транспорт в столице утром 11 декабря работал с нарушением графиков следования.
  • На дорогах образовались гигантские заторы, было зафиксировано множество ДТП, тротуары превратились в "каток".
  • В Киеве из-за гололедицы за сутки в травмпункты обратились более тысячи человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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