В Украине разгуляется антициклон Yadigar: синоптики предупредили об опасности

Синоптики рассказали, какой будет погода 16 декабря.
Погода в Украине в ближайшие дни немного порадует жителей страны. По словам синоптиков, в среду, 16 декабря, страна окажется под влиянием антициклона Yadigar. Он разгуляется по стране, оттеснив атмосферный фронт на крайний Восток.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, благодаря антициклону будет преобладать сухая погода.
"Ожидаются туманы, но вот снега и ледяных дождей уже не будет. Исключение составит лишь крайний Восток, где еще задержится снег и мокрый снег с гололедом. А вот на дорогах большинства наших областей ожидается недоброжелательная гололедица", - пишет синоптик.
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Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что температура воздуха 16 декабря будет около нуля, на Западе и Юге Украины +2 +6 градусов, на Востоке -1 -3 градуса.
В Киеве в среду осадков не предвидится, но на дорогах гололедица. Температура ближайшей ночью от 0 до -2 градуса мороза, а завтра днем 0... +2 градуса тепла.
Антициклон
Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, пишет Википедия.
Во время антициклона чаще всего преобладает ясная или малооблачная погода.
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