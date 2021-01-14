В Украине ударят 23-градусные морозы: синоптик рассказала, когда ослабнет стужа

Украину накроют лютые морозы / Фото pixabay.com

В пятницу, 15 января, воздушная масса арктического происхождения обусловит в Украине настоящие морозы, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как подчеркнула она в Facebook, ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5 -12 градусов.

По ее прогнозу, холоднее всего будет в северной части Украины, на Востоке ожидается -3 -7 градусов, в южной части 1-4 градуса мороза.

"Столбики термометров будут колебаться в пределах -4 -11 градусов, на юге еще задержатся выше градуса, 0, -3. На дорогах гололедица", - пишет она.

По прогнозу синоптика, снег ожидается небольшой, максимум умеренный.

"В дальнейшем, до конца недели, похолодание усилится до ночных -15 -23 градусов, днем ​​ожидается -10 -15 градусов", - не исключила она.

Диденко уточнила, что в Киеве в пятницу будет 10-12 градусов мороза.

"На выходных и в начале следующей недели, в Сочельник, на Крещение, морозы в столице окрепнут до ночных -15-20 градусов. Ослабление морозов ожидается с 21 января", - добавила синоптик.

Прогноз погоды на 15 января / meteo.gov.ua

Резкое похолодание в Украине: