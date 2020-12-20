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​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь

20 декабря 2020, 17:11

Народный синоптик назвал даты морозов и снега в январе.

Погода на январь в Украине / pixabay

Погода в Украине в первый месяц 2021 года будет морозной и снежной. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в последней декаде января возможно понижение температуры до -22 градусов.

Горбань отмечает, что волна существенного похолодания ожидается с 22 по 27 января.

"С 1 по 4 января будут преобладать небольшие минусовые температуры – до -3 градусов. 1-2 января пройдет небольшой снег", - отмечает синоптик, пишет Оbozrevatel​.

С 5 по 12 января начнется период незначительного потепления. По прогнозам Горбаня, воздух в эти дни может прогреваться до +2 градусов. 5 и 10 января возможен снег с дождем, 8 января – дождь.

С 13 по 15 января температура понизится на 1-2 градуса и установится вблизи 0 градусов. 13 января возможен снег с дождем.

С 16 по 31 января температура будет ежедневно понижаться в среднем на 1-1,5 градуса. Днем 21 января ожидается 11 градусов мороза, ночью – до -17 градусов.

26-27 января станут самыми холодными днями этого периода.

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"Днем будет около 15 градусов мороза, ночью до 22 градусов мороза", – уточнил народный синоптик.

Горбань отмечает, что снег может пройти 16, 18, 21, 22 и 30 января. При это синоптик уточнил, что делал расчет для региона Киев.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

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