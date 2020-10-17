В Украине ударят заморозки: синоптик рассказал, где ждать снега

Украинцам пообещали снег и заморозки / УНИАН

С 17-го октября морозы в Украине ожидаются Ровенской области и на Волыни.

Как рассказали Сегодня синоптики, уже в понедельник холодный воздух дойдет до центральных областей.

"Это снижение температуры, которое достигнет отметки плюс 8 градусов, это средняя суточная. В Карпатах, на высокогорье Карпат, будет наблюдаться мокрый снег, это уже даже там 16-17 числа", – рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

А вот в городах запорошит нескоро, утверждает синоптик.

"В ближайшее время снег не следует ожидать, что он где-то, особенно даже снежный покров. Какой-то снег, возможно, даже будет где-то пролетать, ну это так, чтобы чисто увидеть, что он есть", – объясняет специалист.

По данным синоптика Натальи Диденко, погоду в Украине определяет циклон.

"Синее, голубое – дождь, белое – тучи, желтые цяточки – грозы, где чистое поле – там прояснения хорошие весенние", - прокомментировала она опубликованную в Facebook синоптическую карту.

Прогноз погоды на 18 октября / meteo.gov.ua

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила о том, что общие тенденции свидетельствуют о том, что температура воздуха и в дальнейшем будет расти.

Она подчеркнула, что если средняя годовая температура воздуха повысится более чем на два градуса, это приведет к необратимым изменениям в атмосфере и всей климатической системе.