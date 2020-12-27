​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​

В Украине объявили І уровень опасности.
Погода в Украине 28 декабря значительно ухудшится. В страну нагрянут сильный штормовой ветер и гололед. Из-за этого объявлен І уровень опасности.
Пресс-служба ГСЧС и синоптики Укргидрометцентра предупредили водителей о повышенной опасности на дорогах.
Отмечается, что 28 декабря порывы ветра в стране будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатском регионе они будут еще сильнее – до 25-30 м/с.
Кроме этого, в южных, центральных, западных и северных областях ожидается гололед, на дорогах – гололедица.
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"Сильный ветер 15-20 м/с утром и днем 28 декабря постигнет Киев и область. Там также на дорогах будет скользко (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Погода на 28 декабря в Украине:
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +4...+6
- Житомир – +1...+3
- Винница – 0...+2
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +7...+9
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – -1...+1
- Полтава – 0...+2
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – -1...-3
- Луганск – -1...-3
- Харьков – -1...-3
- Киев – 0...+2
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Автор: Мария Тупик