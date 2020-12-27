​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​

Погода в Украине на 28 декабря / УНИАН

Погода в Украине 28 декабря значительно ухудшится. В страну нагрянут сильный штормовой ветер и гололед. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Пресс-служба ГСЧС и синоптики Укргидрометцентра предупредили водителей о повышенной опасности на дорогах.

Отмечается, что 28 декабря порывы ветра в стране будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатском регионе они будут еще сильнее – до 25-30 м/с.

Кроме этого, в южных, центральных, западных и северных областях ожидается гололед, на дорогах – гололедица.

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"Сильный ветер 15-20 м/с утром и днем 28 декабря постигнет Киев и область. Там также на дорогах будет скользко (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Погода на 28 декабря в Украине:

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – 0...+2

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: