В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату

В ближайшие 5 дней в различных областях в отдельные часы ожидается снег и дождь, говорит прогноз погоды.
Погода в Украине существенно улучшится уже в ближайшие дни – в страну идет потепление. В отдельных регионах воздух будет прогреваться до +10 градусов.
Такой прогноз погоды озвучил синоптик Роман Мурмыло, передает Obozrevatel.
"В ближайшие 5 дней в различных областях в отдельные часы мы будем наблюдать мокрый снег и дождь. Температура ночью будет около нуля - от 4 градусов мороза до 2-3 градусов тепла, а в дневные часы - от 0 до 5 градусов тепла", – рассказал он.
Осадки прекратятся с четверга, 26 ноября, и до конца месяца их больше не ожидается.
Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Постепенно днем столбики термометров будут подниматься вверх - до +1... +7 градусов. При этом на Западе и Юге страны ожидается потепление до +10 градусов.
Синоптик добавил, что преимущественно плюсовая температура в дневные часы ожидается и в начале декабря.
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