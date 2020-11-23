В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату

До конца осени в Украине ожидается теплый период, обещает синоптик / Фото pixabay.com

Погода в Украине существенно улучшится уже в ближайшие дни – в страну идет потепление. В отдельных регионах воздух будет прогреваться до +10 градусов.

Такой прогноз погоды озвучил синоптик Роман Мурмыло, передает Obozrevatel.

"В ближайшие 5 дней в различных областях в отдельные часы мы будем наблюдать мокрый снег и дождь. Температура ночью будет около нуля - от 4 градусов мороза до 2-3 градусов тепла, а в дневные часы - от 0 до 5 градусов тепла", – рассказал он.

Осадки прекратятся с четверга, 26 ноября, и до конца месяца их больше не ожидается.

Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Постепенно днем столбики термометров будут подниматься вверх - до +1... +7 градусов. При этом на Западе и Юге страны ожидается потепление до +10 градусов.

Синоптик добавил, что преимущественно плюсовая температура в дневные часы ожидается и в начале декабря.

Читайте такжеКакой будет погода на Новый год 2021: народный синоптик дал прогноз

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред