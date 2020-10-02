В Украину идет потепление: каким областям повезло

Синоптики рассказали, в каких областях Украины ожидается потепление, а где стоит готовить зонтики.
Синоптики рассказали, в каких областях Украины ожидается потепление, а где стоит готовить зонтики.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
3 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.
На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.
В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.
В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.
В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.
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В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Полтавской области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+23 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, кое-где небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.
2 октября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+20 градусов, в Днепре возле Киева +16 градусов.
- Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на начало октября и отмечали, что максимальная температура может достичь отметки в +22 градуса.
- Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине в первой половине октября 2020 температура днем ожидается +16…+17 градусов.