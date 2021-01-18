В Украину идет потепление – но пока снова -24°

Прогноз погоды в Украине обещает резкое потепление – после последнего в январе удара морозов.
Погода в Украине завтра, в праздник Крещение 19 января, будет без осадков. Снежком припорошит лишь запад страны. Также снег возможен в Крыму, отметила синоптик Наталья Диденко.
Морозы 2021 продолжаются
Ближайшей ночью ожидается около 17-24 градусов мороза, а завтра днем – от 9 до 15 градусов мороза.
Теплее будет в западных областях, включая Закарпатье, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области: там днем "всего лишь" до 4-7 градусов мороза.
Когда в Украину придет потепление
Плюсовая температура придет в Украину 22 января, обещает Диденко.
Ранее Диденко сообщила, что оттепель в Украине начнется с востока.
В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что местами потепление будет очень сильным и очень резким. Температура скакнет с -21 градуса до +9 градусов.
Погода в Киеве на Крещение 2021 и далее
Читайте такжеКакого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водоюПогода в Киеве завтра, 19 января, будет морозной. После ночных "минусов" в 16-19 градусов – днем потеплеет совсем немного: ожидается 12-14 градусов мороза. Серьезных осадков ждать не стоит.
В среду, 20 января, морозы в Киеве ослабеют. А оттепель в Киеве намечается на 21 января.
Когда ждать нового похолодания в Украине
Морозы вернутся в Украину в начале февраля: столбики термометров опустятся до 10-15 градусов ниже нуля.
Напомним, появился прогноз погоды на февраль. В Украину идут лютые морозы и снегопады.