В Украину идет потепление – но пока снова -24°

Синоптик: Украина замерзнет до -24 - но скоро всех ждет оттепель / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, в праздник Крещение 19 января, будет без осадков. Снежком припорошит лишь запад страны. Также снег возможен в Крыму, отметила синоптик Наталья Диденко.

Морозы 2021 продолжаются

Ближайшей ночью ожидается около 17-24 градусов мороза, а завтра днем – от 9 до 15 градусов мороза.

Теплее будет в западных областях, включая Закарпатье, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области: там днем "всего лишь" до 4-7 градусов мороза.

Когда в Украину придет потепление

Плюсовая температура придет в Украину 22 января, обещает Диденко.

Ранее Диденко сообщила, что оттепель в Украине начнется с востока.

В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что местами потепление будет очень сильным и очень резким. Температура скакнет с -21 градуса до +9 градусов.

Погода в Киеве на Крещение 2021 и далее

Читайте такжеКакого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водоюПогода в Киеве завтра, 19 января, будет морозной. После ночных "минусов" в 16-19 градусов – днем потеплеет совсем немного: ожидается 12-14 градусов мороза. Серьезных осадков ждать не стоит.

В среду, 20 января, морозы в Киеве ослабеют. А оттепель в Киеве намечается на 21 января.

Когда ждать нового похолодания в Украине

Морозы вернутся в Украину в начале февраля: столбики термометров опустятся до 10-15 градусов ниже нуля.

Напомним, появился прогноз погоды на февраль. В Украину идут лютые морозы и снегопады.