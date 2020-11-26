В Украину идет резкое похолодание: подмерзнем после +13º – синоптик

Синоптик обещает +13 завтра – и снег в Украине на выходные / УНИАН

В Украине погода 27 ноября 2020 зависит от атмосферного фронта циклона Tanja. Этот циклон принесет осадки на запад и север страны, частично непогода заденет и центральные регионы, рассказала синоптик Наталья Диденко. На остальной территории пока будет сухо.

Юг тем временем прогреет до +13 градусов. По Украине в целом завтра ожидается порядка +2-7 градусов.

Погода в Украине резко ухудшится на выходных: циклон Tanja принесет дождь и мокрый снег почти во все области, за исключением восточных регионов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годКиев погода завтра ожидает прохладная: 27 ноября в столице будет облачно и возможен дождь. Термометры покажут до +4 градусов. А на выходных, 28-29 ноября, в Киеве значительно похолодает, придут дожди.

Погода в Украине: последние новости