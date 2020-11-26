В Украину идет резкое похолодание: подмерзнем после +13º – синоптик

По Украине в целом завтра ожидается порядка +2-7 градусов.
В Украине погода 27 ноября 2020 зависит от атмосферного фронта циклона Tanja. Этот циклон принесет осадки на запад и север страны, частично непогода заденет и центральные регионы, рассказала синоптик Наталья Диденко. На остальной территории пока будет сухо.
Юг тем временем прогреет до +13 градусов. По Украине в целом завтра ожидается порядка +2-7 градусов.
Погода в Украине резко ухудшится на выходных: циклон Tanja принесет дождь и мокрый снег почти во все области, за исключением восточных регионов.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годКиев погода завтра ожидает прохладная: 27 ноября в столице будет облачно и возможен дождь. Термометры покажут до +4 градусов. А на выходных, 28-29 ноября, в Киеве значительно похолодает, придут дожди.
Погода в Украине: последние новости
- Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, зимние осадки будут практически по всей стране.
- Также синоптики дали прогноз погоды на декабрь 2020. В последний месяц 2020 года вероятны мокрый снег, метели, а также гололед и туманы.
- Кроме того, синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.