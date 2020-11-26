УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину идет резкое похолодание: подмерзнем после +13º – синоптик

26 ноября 2020, 17:49

По Украине в целом завтра ожидается порядка +2-7 градусов.

Синоптик обещает +13 завтра – и снег в Украине на выходные
Синоптик обещает +13 завтра – и снег в Украине на выходные / УНИАН

В Украине погода 27 ноября 2020 зависит от атмосферного фронта циклона Tanja. Этот циклон принесет осадки на запад и север страны, частично непогода заденет и центральные регионы, рассказала синоптик Наталья Диденко. На остальной территории пока будет сухо.

Юг тем временем прогреет до +13 градусов. По Украине в целом завтра ожидается порядка +2-7 градусов.

Погода в Украине резко ухудшится на выходных: циклон Tanja принесет дождь и мокрый снег почти во все области, за исключением восточных регионов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годКиев погода завтра ожидает прохладная: 27 ноября в столице будет облачно и возможен дождь. Термометры покажут до +4 градусов. А на выходных, 28-29 ноября, в Киеве значительно похолодает, придут дожди.

Погода в Украине: последние новости

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «В Украину идет резкое похолодание: подмерзнем после +13º – синоптик». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Синоптики резко изменили прогноз погоды в УкраинеСиноптики резко изменили прогноз погоды в Украине Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару летСнега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады ​Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады ​ Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноябряОдним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал датуВ Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату
Следующий материал

Последние новости

18:29
Воспаление кишечника: симптомы, причины и факторы риска
18:24
Компенсации за локдаун в Украине: Зеленский внес в Раду законопроекты о помощи бизнесу
18:22
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
18:12
Степанов пояснил, когда введут локдаун в Украине Видео
18:01
Екатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от Монатика Видео
Реклама
17:55
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
17:49
В Украину идет резкое похолодание: подмерзнем после +13º – синоптик Видео
17:47
Инфекционист объяснила, почему дети массово разносят коронавирус Видео
17:38
На консоли нового поколения от Microsoft запустили эксклюзивы PlayStation
17:29
У Кравчука назвали главную цель России по Донбассу Видео
17:27
"Курва украинская": в Польше украинца жестоко избил охранник супермаркета Видео
17:21
Астролог предупредил, чей гнев до ужаса разрушителен Видео
17:11
В Норвегии отказались сертифицировать газопровод Северный поток-2 Видео
17:04
Ввести локдаун в Украине могут уже сегодня – нардеп Видео
16:53
Авторы мега-популярного хита Fall Guys анонсировали третий сезон Видео
16:48
Эксперт назвал условие разрыва России изнутри
16:45
Степанов рассказал, опасается ли отставки с поста главы Минздрава
16:42
Минфин завершил переговоры с МВФ: что решили по бюджету Видео
16:42
К чему снятся цыгане: хорошее значение сна о ромах Видео
16:40
В Минздраве раскрыли планы по жесткому карантину в Украине Видео
Реклама
16:39
Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна Видео
16:39
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
16:11
Эксперт спрогнозировал, чем закончится очередной конфликт Украины и Венгрии
16:05
В Слуге народа объявили об инициативе тотального карантина выходного дня Видео
16:04
PlayStation 5 получит собственный шлем виртуальной реальности PS VR
15:59
Дипскандал с Беларусью: в МИД ответили на демарш и напомнили о провокациях в Минске Видео
15:49
Марадона лучше, чем Роналду и Месси по одной причине – Bloomberg Видео
15:34
Военный эксперт ответил, искусственного ли происхождения коронавирус Видео
15:26
У Зеленского назвали условие введения локдауна и ответили на требование Авакова Видео
15:10
Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения Видео
15:09
Главный инфекционист сказала, когда грянет пик коронавируса в Украине Видео
15:05
Как сделать идеальное фото на мобильный: эксперт назвал главное правило
14:52
"Кто не слышал, тот увидит": Кличко издал книжку со своими оговорками и ошибками
14:47
Закроют метро, остановят транспорт: Рубан дал мрачный прогноз насчет локдауна Видео
14:45
Silent Hill, God Of War 5, MGS от Кодзимы – стали известны вкусные подробности об эксклюзивах PS5
14:15
Вывод войск Азербайджана из Карабаха: в Турции гневно ответили Франции Видео
14:10
Как защититься от мошенничества с SIM-картами
14:09
"Приспосабливается ради благополучия": Фокин раскритиковал Кравчука
14:08
"Секс с детьми": задержан известный фотограф Видео
14:07
Удар в ответ: Минск анонсировал санкции против Украины Видео
Реклама
14:01
Что такое вакцинация и как она работает: гид по прививкам Видео
13:37
Песков спрогнозировал, восстановит ли Кремль диалог с США по Донбассу
13:35
Ярославский призвал власть спасти Украину от международного арбитража на $ 3,5 млрд по "Мотор Сичи"
13:30
"Система трещит": врач оценила вероятность локдауна под Новый год Видео
13:27
В Дании убитые из-за COVID-19 норки "убегали" из могилы: названа возможная причина Видео
13:24
Рак легких: британский врач назвала редкие признаки Видео
13:05
Игроки FIFA решили заработать на смерти Диего Марадоны
13:03
Азербайджан наносит удар по Франции из-за Карабаха: в Баку сделали заявление Видео
12:49
Рак поджелудочной: названы симптомы, о которых не скажет врач Видео
12:37
Как усилить иммунитет во время пандемии: легкие способы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять