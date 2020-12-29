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В Украину идут лютые морозы: синоптик рассказал, когда ждать -25 градусов

29 декабря 2020, 15:40
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Январь будет "месяцем контрастов", подчеркнул Леонид Горбань.

мороз, снег, зима, градусник
В Украине ожидается снижение температуры / dpchas.com.ua

В январе 2021 года в Украине ожидается серьезное снижение температуры, а также обильные снегопады.

Как рассказал Сегодня народный синоптик Леонид Горбань, январь будет "месяцем контрастов".

"Хотя уже 1 и 2 января в отдельных регионах, прежде всего на севере Украины, выпадет снег, но это окажется скорее снежок, который едва покроет землю", - прогнозирует он.

В то же время синоптик говорит, что снег сразу не растает, так как ожидается небольшой мороз до -3 градусов.

"Но уже 4 января снегодожди смоют снежный покров, а температура снова станет плюсовой", - отметил он.

По его прогнозу, в Украине Рождество ожидается без дождей и без мороза: "Дожди с мокрым снегом придут сразу после Рождества и будут нас поливать до самого Старого Нового года".

Синоптик утверждает, что во второй половине января погода в Украине резко изменится.

"Во второй половине месяца увидим настоящую зиму. Снега за две недели выпадет от 10-15 см на юге Украины до 30-40 на севере. Морозы Леонид Горбань также прогнозирует серьезные: на Крещение (19 января) ночью под минус 20 градусов. А после Крещения – до минус 25 градусов. Эту морозную эстафету январь передаст февралю". - добавил Горбань.

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Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Украине в ближайшие дни и на Новый год 2021 будет дождливой.

Термометры в новогоднюю ночь покажут около 1-5 градусов тепла, на востоке – около нуля. Днем 1 января ожидается от четырех до девяти градусов тепла, в Крыму – до +12 градусов. На западе и востоке – не выше 4 градусов тепла.

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