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В Украину идут ночные морозы: появился прогноз погоды на неделю

29 ноября 2020, 12:03

Местами выпадет снег, на дорогах - гололедица, предупредил синоптик.

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Прогноз погоды на следующую неделю озвучили в Укргидрометцентре / 1zoom.ru

Погода в Украине в начале следующей недели ознаменуется незначительными морозами – ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. Местами выпадет снег, на дорогах - гололедица.

Такой прогноз погоды озвучили в Укргидрометцентре.

В понедельник и вторник, 30 ноября и 1 декабря, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях осадки не прогнозируются. Только ночью 30 ноября местами возможен снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью в понедельник-вторник составит от -1 до -6 градусов мороза, днем - ​​около нуля.

Погода в Украине 30 ноября / meteo.gov.ua

1 декабря на Прикарпатье столбики термометров опустятся до -9, в Карпатах ночью 30 ноября -4...-9 градусов, 1 декабря - от -7 до -12, днем – от -​​1 до -6 мороза.

На остальной территории ожидается небольшой мокрый снег. 30 ноября местами ожидается умеренный мокрый снег, в большинстве центральных и южных областей преимущественно дождь. На юго-востоке Украине в понедельник без осадков.

Погода в Украине 1 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области в начале недели будет сырой - ожидается мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем - ​​от 2 тепла до 3 мороза. Ночью 1 декабря похолодает до -5.

В среду и четверг – 2 и 3 декабря – в северных и большинстве центральных областей местами будет идти мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха - от 0 до -6.

Погода в Киеве и области 2-3 декабря: местами ожидается мокрый снег, температура ночью 1-6 мороза, днем ​​от 4 мороза до 1 тепла.

Погода в Украине 2 декабря / meteo.gov.ua
Погода в Украине 3 декабря / meteo.gov.ua

Напомним:

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