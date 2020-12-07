​В Украину надвигаются морозы до -26​: какие области под ударом

В Украину движется морозный шторм.
Погода в Украине в декабре сильно удивит. По прогнозу синоптиков, в Украине будет несколько периодов наступления сильных морозов.
По данным синоптиков Gismeteo, после Католического Рождества ожидается до -22 ... -25 градусов.
Так, в Харьковской области в ближайшие дни и до 10 декабря в ночное время ожидается до -9 градусов. Следующие морозы ожидаются с 25 декабря и закончатся уже к Новому году. Критический минимум будет 28 декабря, когда термометры ночью опустятся до отметок -19 градусов.
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В Сумской области ожидается до -15 градусов. А вот Луганской области морозы будут самыми сильными по Украине. С 25 по 30 декабря градусники опустятся до -26 градусов. В Донецкой области ожидается до -22 градусов.
8 декабря в Украине будет сильный мороз и штормовой ветер, а местами ожидаются осадки.
Нынешней ночью ожидаются морозы -5... -11 градусов, на востоке -7... -14 градусов, в западных областях 0... -5 мороза, в южной части -2... -8 градусов мороза, на юге Одесской области около нуля.
Днем 8 декабря температура -1... -5 градусов, на западе и юге от -2 мороза до +2 тепла, на Закарпатье +4.... +8 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
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