​В Украину надвигаются морозы до -26​: какие области под ударом

В Украину идет сильный мороз / pixabay

Погода в Украине в декабре сильно удивит. По прогнозу синоптиков, в Украине будет несколько периодов наступления сильных морозов.

По данным синоптиков Gismeteo, после ​Католического Рождества ожидается до -22 ... -25 градусов.

Так, в Харьковской области в ближайшие дни и до 10 декабря в ночное время ожидается до -9 градусов. Следующие морозы ожидаются с 25 декабря и закончатся уже к Новому году. Критический минимум будет 28 декабря, когда термометры ночью опустятся до отметок -19 градусов.

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В Сумской области ожидается до -15 градусов. А вот Луганской области морозы будут самыми сильными по Украине. С 25 по 30 декабря градусники опустятся до -26 градусов. В Донецкой области ожидается до -22 градусов.

8 декабря в Украине будет сильный мороз и штормовой ветер, а местами ожидаются осадки.​

Нынешней ночью ожидаются морозы -5... -11 градусов, на востоке -7... -14 градусов, в западных областях 0... -5 мороза, в южной части -2... -8 градусов мороза, на юге Одесской области около нуля.

Днем 8 декабря температура -1... -5 градусов, на западе и юге от -2 мороза до +2 тепла, на Закарпатье +4.... +8 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: