В Украину несутся бури и шквалы: синоптики обескуражили прогнозом

Погода летом в Украине будет шквальной / pixabay

Погода в Украине будет аномальной. Синоптики говорят, что весна будет холодной, а в марте ударят морозы.

Кроме того, в первый месяц весны 2021 будет снег, и только к середине месяца потеплеет.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, потепление в середине марта будет недолгим - снова пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящего тепла можно ждать только с 20-го апреля. Май будет теплым и дождливым, жара установится ближе к концу месяца.

Климатолог Вера Балабух отмечает, что летом в Украине активизируются циклоны, которые могут принести в Украину не только осадки, но и град, бури и шквалы.

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"Может сложиться ситуация, когда циклоны на юге и западе Украины будут сталкиваться с антициклонами на севере и востоке. Это приведет к температурным "качелям" и резкой смене погоды", - подчеркнула заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет Страна.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: