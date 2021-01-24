В Украину несутся бури и шквалы: синоптики обескуражили прогнозом

В марте в Украине ударят морозы.
Погода в Украине будет аномальной. Синоптики говорят, что весна будет холодной, а в марте ударят морозы.
Кроме того, в первый месяц весны 2021 будет снег, и только к середине месяца потеплеет.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, потепление в середине марта будет недолгим - снова пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящего тепла можно ждать только с 20-го апреля. Май будет теплым и дождливым, жара установится ближе к концу месяца.
Климатолог Вера Балабух отмечает, что летом в Украине активизируются циклоны, которые могут принести в Украину не только осадки, но и град, бури и шквалы.
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"Может сложиться ситуация, когда циклоны на юге и западе Украины будут сталкиваться с антициклонами на севере и востоке. Это приведет к температурным "качелям" и резкой смене погоды", - подчеркнула заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет Страна.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
- Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.