В Украину снова несутся мощные снегопады и мороз

В Украину снова идет снегопад / УНИАН

Погода в Украине еще принесет новую порцию снегопадов. По прогнозу синоптиков, после потепления снова ударят морозы, а очередного похолодания следует ждать уже в конце января.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, снегопады придут с 22 по 24 января. Наиболее обильными осадки будут именно в воскресенье, 24-го числа.

А с 26 января в страну снова придет похолодание. Термометры покажут -15... -18 мороза, а ночью до -22... -24 градусов. Холодная погода продержится до конца месяца.

Следующая волна тепла придет уже в феврале. Температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов с отметкой минус, а с 8 по 10 февраля ожидается всего 1-2 градуса мороза.

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