"В Украину вернется жара": названы самые "горячие" области

В нашей стране на выходных будет солнечно, сообщила Диденко.
В последние выходные дни августа 2020 года – в субботу и воскресенье, 29-30 числа – погода в Украине может измениться.
На выходных в нашу страну вернется солнечная погода и жара, поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В субботу в Украине максимальная температура воздуха днем может составить +31 градус, а в воскресенье – +33, говорится на сайте Укргидрометцентра.
Синоптики добавили, что +33 градуса прогнозируется в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Винницкой, Николаевской, Одесской областях и в захваченном Россией Крыму.
Погода в Киеве 29 августа ожидается не очень жаркая, максимальная дневная температура спрогнозирована +28 градусов. На следующий день столице светит жара – до +32 градусов.
Читайте такжеМетеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зимаРанее Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 28 августа, в этот день будет отмечаться Успение Пресвятой Богородицы. По данным синоптика, в большой церковный праздник ожидается прохладная погода, в ряде областей нашей страны спрогнозированы дожди.