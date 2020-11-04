В Украину ворвался мощный антициклон​: где похолодает и пойдут дожди

Погода в Украине на 5 ноября / pixabay

Погода в Украине принесет мощный огромный антициклон в ближайшие несколько дней.​ Как сообщает синоптик Наталья Диденко, 5 ноября несколько областей Украины зальет дождями.

По словам синоптика, в четверг в Украине ожидаются густые туманы. Видимость может ухудшаться до 200−400 метров, а в низинах и до 50−100 метров.

Температура воздуха в западных и северных областях будет низкой, днем ​​+6 +11 градусов.

В центральной части ожидается +8 — +12 градусов. На востоке столбики термометров поднимутся до +10 — +14 градусов. В южной части ожидается +12 — +15 градусов.

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В Киеве 5 ноября будет дождливая и пасмурная погода. В течение дня температура воздуха составит около 9 градусов.

Погода в городах Украины на среду, 5 ноября:

Ужгород - +11 ... +13

Львов - +8 ... +10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь - +6 ... +8

Черновцы - +7 ... +9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк - +7 ... +9

Ровно - +8 ... +10

Житомир- + 7...+9

Винница- + 7...+9

Одесса - +13 ... +15

Николаев - +11 ... +13

Херсон - +12 ... +14

Симферополь - +12 ... +14

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы- + 7...+9

Чернигов- + 7...+9

Сумы- + 7...9

Полтава - +8 ... +10

Днепр - +9 ... +11

Запорожье- +11...+13

Донецк - +9 ... +11

Луганск - +8 ... +10

Харьков - +7 ... +9

Киев- + 8 ... +10

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