В Украину ворвался мощный антициклон​: где похолодает и пойдут дожди

Синоптик рассказала, где в Украине похолодает 5 ноября.
Погода в Украине принесет мощный огромный антициклон в ближайшие несколько дней. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, 5 ноября несколько областей Украины зальет дождями.
По словам синоптика, в четверг в Украине ожидаются густые туманы. Видимость может ухудшаться до 200−400 метров, а в низинах и до 50−100 метров.
Температура воздуха в западных и северных областях будет низкой, днем +6 +11 градусов.
В центральной части ожидается +8 — +12 градусов. На востоке столбики термометров поднимутся до +10 — +14 градусов. В южной части ожидается +12 — +15 градусов.
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В Киеве 5 ноября будет дождливая и пасмурная погода. В течение дня температура воздуха составит около 9 градусов.
Погода в городах Украины на среду, 5 ноября:
- Ужгород - +11 ... +13
- Львов - +8 ... +10
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь - +6 ... +8
- Черновцы - +7 ... +9
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк - +7 ... +9
- Ровно - +8 ... +10
- Житомир- + 7...+9
- Винница- + 7...+9
- Одесса - +13 ... +15
- Николаев - +11 ... +13
- Херсон - +12 ... +14
- Симферополь - +12 ... +14
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы- + 7...+9
- Чернигов- + 7...+9
- Сумы- + 7...9
- Полтава - +8 ... +10
- Днепр - +9 ... +11
- Запорожье- +11...+13
- Донецк - +9 ... +11
- Луганск - +8 ... +10
- Харьков - +7 ... +9
- Киев- + 8 ... +10
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики рассказали, когда в Украине ударят морозы и пойдет снег.
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