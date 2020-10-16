"В Украину ворвется Foelke": синоптик предупредила о непогоде

Часть Украины в субботу накроет непогода, спрогнозировала Наталия Диденко / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу, 17 октября, в Украину ворвется активный циклон Foelke, в ряде регионов ожидается непогода.

Погода в Украине завтра будет неблагоприятной в западных, в северных и в большинстве центральных областей, предупредила эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, в этих областях ожидаются мощные порывы ветра и сильные дожди.

Диденко добавила, что сухая погода в субботу спрогнозирована востоку украинского государства.

Погода завтра в Украине – прогноз от синоптика:

Дневная температура на западе и севере нашей страны прогнозируется +9…+14 градусов;

В центральной части Украины днем ожидается до +20;

На востоке и на юге дневная температура ожидается +18…+23.

Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Киева на 17 октября. Синоптики предупредили, что столице грозит очень сильный дождь.

В Гидрометцентре добавили, что дневная температура в Киеве ожидается +10…+12 градусов.

Справка. Воздушная масса, которая имеет вид атмосферного вихря с вертикальной осью огромного диаметра, пишет Википедия. В энциклопедии отмечается, что в центре вихря пониженное давление воздуха.