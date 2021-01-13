В Украину ворвется новый опасный циклон: готовимся к снежной буре

Украину завалит снегом / УНИАН

Погода в Украине снова наделает немало бед. По прогнозу синоптиков, 14 января стоит ожидать снежную бурю, и еще в страну нагрянет новый циклон.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, этот атмосферный фронт не будет "такой лихой, как сегодняшний".

14 января снег ожидается в западных областях Украины, местами на севере и в Винницкой области.

"Восточная часть, южная, большинство Центра освободятся от осадков и завтра там будет сухо. Разве в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег", - пишет синоптик в Facebook.

А вот на дорогах будет скользко, поэтому следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается от -2 до -7 градусов, а на севере местами до -10 мороза. Днем будет -1... -5 градусов, в южной части около нуля.

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В Киеве 14 января снег вероятен ближе ко второй половине дня или вечером. Этой ночью в столице -3... -5 градусов, а завтра днем -2... -4 градуса.

"Серьезное холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15-го января, температура воздуха в ночные часы на протяжении 15-19 января составит -13-20 градусов, местами возможно до -20-22 градусов", - предупредила синоптик.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: