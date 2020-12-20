В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату

Синоптик рассказала, какой будет погода на неделе.
Погода в Украине с 23 декабря резко изменится. По словам синоптика Натальи Диденко снега, в основном мокрого, в понедельник, 21 декабря, можно ждать только на юго-востоке, в Приазовье. Там также возможна гололедица, на дорогах будет скользко.
Температура воздуха также в начале недели особо не изменится, в течение 21 декабря в среднем по стране будет от -1 до +2 градусов тепла.
В Киеве 21 декабря без существенных осадков, днем от 0 до +2 градусов, а на Востоке Украины и в Запорожье до -3 градусов.
Синоптик уточнила, что со среды погода покажет характер.
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"23-25 декабря западные, северо-западные атмосферные фронты бесцеремонно вытолкают восточный антициклон с нашей территории и навалят снега и дождя", – написала Диденко в Facebook.
В Украине пойдет снег, потому что 22-24 декабря ожидается похолодание, в восточных областях ночью даже до 10-12 градусов мороза, а в конце недели снова потеплеет и будут преимущественно дожди.
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