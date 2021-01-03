"Весна опять пришла": синоптики дали прогноз о погоде в Украине на неделю

Синоптики дали прогноз о погоде в Украине на неделю / УНИАН

В начале января 2021 года в Украине будет теплая погода, без осадков, с колебаниями от 0 до 11 градусов тепла.

Об этом сообщает портал Укринформ со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра. "3 января без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южной части, восточных и большинстве центральных областей местами туманы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от +2 до -3 мороза, днем 0- +5, на Закарпатье и юге Одесской области местами +6…+11 градусов, в Карпатах ночью -5…-10, днем около 0", ‒заявили синоптики.

В Киеве 3 января сухо, ветер южный, юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем +2…+4 градусов тепла.

4 января в Украине ожидается сухая погода. 5 января в западных областях дождь, в горах ‒ с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем от +2 тепла до -3 (ночью в восточных и Сумской областях -1…-6 градусов, в западных областях и на крайнем юге страны 0…+5 градусов, днем в западных и большинстве южных областей +2…+7 градусов, на юге Одесской области и местами в Крыму +8…+11 градусов).

6-7 января в Украине временами дождь, ночью ‒ с мокрым снегом (6 января в южных и центральных, 7 января ночью в северных, днем в большинстве западных и южных областей ‒ без осадков). Температура ночью от +3 до -3, днем 0…+6, в южных областях ночью +2…+7 градусов, а +6…+11 градусов.

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