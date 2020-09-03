Вкусный и гадкий: ученые нашли новый вред для тела от фаст-фуда

Ученые нашли новый вред для тела от фаст-фуда / Pixabay

Испанские ученые много лет наблюдали за рационом добровольцев и следили за изменением длины их теломер ‒ участков в хромосомах, которые обычно используют как маркер биологического возраста.

Об этом сообщает специализированный портал ScienceAlert.

Исследователи оценивали, как именно рафинированные продукты и фастфуд влияют на длину теломер. Сейчас к рафинированным, то есть сильно переработанным продуктам, потребление которых растет в мире ежегодно, относят масла и жиры, сахар, крахмал, белковые изоляты и т. п.

Эксперимент, начатый более двадцати лет назад, в 1999-м, в котором участвовало 886 человек, показал ‒ теломеры укорачиваются тем быстрее, чем больше вредной и вкусной еды съедают люди. Участников эксперимента разделили на четыре группы ‒ менее двух порций фастфуда в день, 2-2,5 порции, 2,5-3 порции и более 3 порций в день.

Оказалось, что вероятность укорачивания теломер резко возрастала от группы с минимальным потреблением вкусных вредностей к группе с максимальным. Риск в каждой группе увеличивался, соответственно, на 29%, 40% и 82% по сравнению с группой с минимальным потреблением переработанной еды.

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Напомним, ранее ученые установили ‒ занятие музыкой в целом сказываются на мозге человека благоприятным образом и замедляют его старение.