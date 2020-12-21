Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом

Синоптик: Зима 2020 активизировалась - где погода в Украине насыплет снега / УНИАН

Зима 2020 вступает в свои права: погода в Украине завтра, 22 декабря, будет холодной и снежной в ряде областей.

Ближайшей ночью ожидается до 10 градусов мороза на востоке страны. В то же время уже сегодня вечером на западе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, усугубит ситуацию сильный ветер. Позднее осадки (преимущественно мокрый снег и снег) доберутся и до Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Остальные территории на завтра остались без существенных осадков.

Термометры во вторник покажут от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла:

на востоке днем – до 5 градусов мороза (ночью до -10 градусов),

на западе – максимально до 6 градусов тепла.

Погода в Киеве завтра, 22 декабря 2020, тоже будет морозной: ночью до 4 градусов мороза, а днем на пару градусов теплее – до -2 градусов. Существенные осадки не ожидаются.

"А вот с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой – и в Украине потеплеет, а еще существенно прибавится осадков", – добавила Диденко.

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