УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом

21 декабря 2020, 16:05
Прослушать новость
Остановить

Зима-2020 наконец-то разгулялась в Украине: прогноз погоды обещает на завтра до -10 градусов.

Синоптик - Зима 2020 активизировалась - где погода в Украине насыплет снега
Синоптик: Зима 2020 активизировалась - где погода в Украине насыплет снега / УНИАН

Зима 2020 вступает в свои права: погода в Украине завтра, 22 декабря, будет холодной и снежной в ряде областей.

Ближайшей ночью ожидается до 10 градусов мороза на востоке страны. В то же время уже сегодня вечером на западе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, усугубит ситуацию сильный ветер. Позднее осадки (преимущественно мокрый снег и снег) доберутся и до Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Остальные территории на завтра остались без существенных осадков.

Термометры во вторник покажут от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла:

  • на востоке днем – до 5 градусов мороза (ночью до -10 градусов),
  • на западе – максимально до 6 градусов тепла.

Погода в Киеве завтра, 22 декабря 2020, тоже будет морозной: ночью до 4 градусов мороза, а днем на пару градусов теплее – до -2 градусов. Существенные осадки не ожидаются.

"А вот с середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой – и в Украине потеплеет, а еще существенно прибавится осадков", – добавила Диденко.

Какой будет зима 2020-2021 в Украине

  • Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода на Новый год 2021 и Рождество.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине. По прогнозу синоптика, зима в Украине будет носить "европейский характер".

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовитьсяУкраину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала датуВ Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном пленуПрогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладомЗаметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом
Следующий материал

Последние новости

16:50
Хищения в Укроборонроме - СМИ узнали, что Гладковский-младший получил подозрение
16:35
Лаванда помогает против стресса и бессонницы: названы другие преимущества Видео
16:32
Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
16:25
Вирус-мутант нашли в Украине, врач назвал регион Видео
16:18
Krona Park II получил звание "Выбор года"! новости компании
Реклама
16:15
"Памятник Русской Смерти": в России решили судьбу скандального памятника Аленка
16:05
Заметет и заморозит: синоптик рассказала, какие области скует белым хладом Видео
16:00
Лучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть дома Видео
16:00
Курс на серебро: модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
15:59
Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2020-ом году
15:50
Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий Видео
15:46
Том Круз VS Кристиан Бейл - в сети совместили матерные тирады актеров Видео
15:28
"Мир не состоит из TikTok": певица Приходько вызвала копов к дочери
15:22
Рак груди: как плотность груди влияет на риски и как определить ее Видео
15:01
Вирус-мутант: медики раскрыли причины появления нового штамма COVID-19 Видео
14:51
Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении Видео
14:43
Шойгу рассказал, как Россия будет бряцать оружием в Крыму Видео
14:37
Сюжет Battlefield 6 расскажет о конфликте между силами НАТО и Россией – источник
14:35
Зеленский одновременно стал политиком и неудачником года - опрос
14:33
Ті, що вражають - на ТСН определяют победителей года Видео
Реклама
14:21
Разумков подписал Государственный бюджет на 2021 год Видео
14:07
В Иране рассказали, когда опубликуют отчет о крушении Боинга МАУ Видео
14:07
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
13:47
Перекись водорода против бактерий и вирусов: как средство использовать дома Видео
13:43
Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве Видео
13:41
Украине "светит" вакцина РФ: что известно о поставках прививок от COVID-19 Видео
13:34
"Не страна, а бензоколонка": в США сенатор обрушился с обвинениями на Россию
13:25
За один день Интернет раскопал отрезки сразу из трех отмененных игр Видео
12:59
Витренко "нацелился" на новое кресло в правительстве
12:45
Дороже, чем ожидалось: озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech Видео
12:40
Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС Видео
12:30
Теплая домашняя одежда от Women’ secret новости компании
12:21
Назвали ситкомы, которые спародировал сериал ВандаВижн
12:03
Известный разработчик вакцины от коронавируса начал сотрудничество с Россией Видео
11:59
В Раде раскрыли планы по вакцинации украинцев от коронавиурса Видео
11:57
Джоан Роулинг получает по 860 тысяч в месяц после окончания Гарри Поттера
11:40
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
11:36
Новая атака Трампа: оспорена победа Байдена в ключевом штате США Видео
11:31
Как измерить температуру без градусника: названы способы Видео
11:25
Мир шарахается от Великобритании: список стран, которые "захлопнули двери" из-за вируса-мутанта Видео
Реклама
11:17
Александр Курляндский - биография, фильмография и личная жизнь
11:04
В ФРГ объяснили, насколько эффективна вакцина от COVID-19 против нового штамма Видео
10:54
Украина закроет авиасообщение с Британией из-за вируса-мутанта Видео
10:43
Следующий год для Украины не станет легче уходящего мнение
10:41
"Не ведитесь на разводку": эксперт поставил неожиданный "диагноз" новому штамму COVID-19 Видео
10:41
Умер Александр Курляндский - создатель мультика "Ну, погоди!"
10:24
Борт с телом Кернеса сегодня прибудет в Харьков
10:22
Проверили на коронавирус: появились подробности состояния Григория Чапкиса
10:20
Коронавирус в Украине "сдулся": в Минздраве заявили о позитивной динамике Видео
10:06
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять